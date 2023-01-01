Волонтерка з Волині пошила 5 тисяч устілок для захисників. ФОТО

Волонтерка з Волині пошила 5 тисяч устілок для захисників. ФОТО
Волонтерка з Нововолинська Галина Скипальська за рік війни виготовила 5 тисяч устілок для українських захисників.

Про це повідомляють на сторінці міської ради у телеграмі.

З початку повномасштабного вторгнення Галина не змогла бути осторонь потреб військових. Домовившись з Нововолинською швейною фабрикою про тканину, жінка почала шити теплі устілки.

“Торік у лютому та березні нашим воїнам потрібні були теплі речі. Устілки – це маленький внесок, але чим могла, тим допомагала”, – каже Галина.

Здебільшого жінка працює ввечері та вночі. Одна партія устілок може налічувати 100 штук. Свої вироби передає у гуманітарний штаб Нововолинськ. Help, а вже звідти їх доставляють солдатам.
Волонтерка з Волині пошила 5 тисяч устілок для захисників. ФОТО

У Галини зять та двоє племінників зараз воюють. Волонтерську діяльність продовжуватиме й надалі.

Волонтерка з Волині пошила 5 тисяч устілок для захисників. ФОТО

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Теги: Нововолинськ, волонтерка, Галина Скипальська, шиє устілки
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