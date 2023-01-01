Волонтерка з Волині пошила 5 тисяч устілок для захисників. ФОТО
Сьогодні, 18:00
Волонтерка з Нововолинська Галина Скипальська за рік війни виготовила 5 тисяч устілок для українських захисників.
Про це повідомляють на сторінці міської ради у телеграмі.
З початку повномасштабного вторгнення Галина не змогла бути осторонь потреб військових. Домовившись з Нововолинською швейною фабрикою про тканину, жінка почала шити теплі устілки.
“Торік у лютому та березні нашим воїнам потрібні були теплі речі. Устілки – це маленький внесок, але чим могла, тим допомагала”, – каже Галина.
Здебільшого жінка працює ввечері та вночі. Одна партія устілок може налічувати 100 штук. Свої вироби передає у гуманітарний штаб Нововолинськ. Help, а вже звідти їх доставляють солдатам.
У Галини зять та двоє племінників зараз воюють. Волонтерську діяльність продовжуватиме й надалі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють на сторінці міської ради у телеграмі.
З початку повномасштабного вторгнення Галина не змогла бути осторонь потреб військових. Домовившись з Нововолинською швейною фабрикою про тканину, жінка почала шити теплі устілки.
“Торік у лютому та березні нашим воїнам потрібні були теплі речі. Устілки – це маленький внесок, але чим могла, тим допомагала”, – каже Галина.
Здебільшого жінка працює ввечері та вночі. Одна партія устілок може налічувати 100 штук. Свої вироби передає у гуманітарний штаб Нововолинськ. Help, а вже звідти їх доставляють солдатам.
У Галини зять та двоє племінників зараз воюють. Волонтерську діяльність продовжуватиме й надалі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Волонтерка з Волині пошила 5 тисяч устілок для захисників. ФОТО
Сьогодні, 18:00
«Поїхав би до Росії, але квартири та шмутки тримають»: на в'їзді до Києва затримали священника зі зв’язками з РФ
Сьогодні, 17:11
Волинянка зіграла у теніс з британським принцом Вільямом. ФОТО
Сьогодні, 16:54
«Небу навіщось потрібні небесні фотографи»: у Ковелі відкрили виставку робіт загиблого Героя Максима Бурди
Сьогодні, 16:30
Медіа