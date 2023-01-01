Українці зібрали 2,5 мільйона гривень на дрони для прикордонників
Сьогодні, 17:40
За підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України на «дрони для кордону» вже зібрали 2,5 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.
«На ці кошти вже придбали партію безпілотників, триває закупівля наступних. Дрони допомагають бійцям на передовій виявляти та знищувати противника як вдень, так і вночі», – йдеться в повідомленні.
У ДПСУ також закликали громадян долучатися до збору коштів на сайті служби.
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Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.
«На ці кошти вже придбали партію безпілотників, триває закупівля наступних. Дрони допомагають бійцям на передовій виявляти та знищувати противника як вдень, так і вночі», – йдеться в повідомленні.
У ДПСУ також закликали громадян долучатися до збору коштів на сайті служби.
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