Волинянка зіграла у теніс з британським принцом Вільямом. ФОТО
Сьогодні, 16:54
Ковельчанка Ангеліна Андросюк, яка 7 років навчається в школі Євроф’юче, мала можливість зіграти пінг-понг з принцом Уельським Вільямом, коли той був у Варшаві.
Про це йдеться на сайты Ковельради.
"Проходив тенісний турнір, у якому я спочатку не хотіла брати участь, проте згодом передумала. Почались змагання, де я обіграла всіх суперників. Згодом нам повідомили, що найкращі тенісисти турніру мають можливість зіграти з принцом Вільямом. Ми грали з ним в парі", – ділиться Ангеліна.
А суперниками були мер Варшави та хлопець, який теж переміг у змаганнях. Після гри дівчинка мала розмову з членом королівської сім’ї, який питав про її родину та про Україну. Також цікавився як часто ковельчанка грає в теніс, чи їй це подобається.
“Ангеліна не розгубилася, відповідала. Побачивши, що донька вільно і впевнено спілкується, перекладач навіть не втручався”, – каже мама.
Після спілкування дівчинка мала змогу зробити світлину з принцом Уельським.
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Про це йдеться на сайты Ковельради.
"Проходив тенісний турнір, у якому я спочатку не хотіла брати участь, проте згодом передумала. Почались змагання, де я обіграла всіх суперників. Згодом нам повідомили, що найкращі тенісисти турніру мають можливість зіграти з принцом Вільямом. Ми грали з ним в парі", – ділиться Ангеліна.
А суперниками були мер Варшави та хлопець, який теж переміг у змаганнях. Після гри дівчинка мала розмову з членом королівської сім’ї, який питав про її родину та про Україну. Також цікавився як часто ковельчанка грає в теніс, чи їй це подобається.
“Ангеліна не розгубилася, відповідала. Побачивши, що донька вільно і впевнено спілкується, перекладач навіть не втручався”, – каже мама.
Після спілкування дівчинка мала змогу зробити світлину з принцом Уельським.
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