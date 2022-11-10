Волинянка зіграла у теніс з британським принцом Вільямом. ФОТО

Волинянка зіграла у теніс з британським принцом Вільямом. ФОТО
Ковельчанка Ангеліна Андросюк, яка 7 років навчається в школі Євроф’юче, мала можливість зіграти пінг-понг з принцом Уельським Вільямом, коли той був у Варшаві.

Про це йдеться на сайты Ковельради.

"Проходив тенісний турнір, у якому я спочатку не хотіла брати участь, проте згодом передумала. Почались змагання, де я обіграла всіх суперників. Згодом нам повідомили, що найкращі тенісисти турніру мають можливість зіграти з принцом Вільямом. Ми грали з ним в парі", – ділиться Ангеліна.

А суперниками були мер Варшави та хлопець, який теж переміг у змаганнях. Після гри дівчинка мала розмову з членом королівської сім’ї, який питав про її родину та про Україну. Також цікавився як часто ковельчанка грає в теніс, чи їй це подобається.

“Ангеліна не розгубилася, відповідала. Побачивши, що донька вільно і впевнено спілкується, перекладач навіть не втручався”, – каже мама.

Після спілкування дівчинка мала змогу зробити світлину з принцом Уельським.
Волинянка зіграла у теніс з британським принцом Вільямом. ФОТО


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Теги: принц Вільям, ковельчанка Андросюк Ангеліна, теніс, Варшава
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