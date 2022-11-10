Волинянка зіграла у теніс з британським принцом Вільямом. ФОТО

Ковельчанка, яка 7 років навчається в школі Євроф’юче, мала можливість зіграти пінг-понг з принцом Уельським Вільямом, коли той був у Варшаві.Про це йдеться на сайты Ковельради."Проходив тенісний турнір, у якому я спочатку не хотіла брати участь, проте згодом передумала. Почались змагання, де я обіграла всіх суперників. Згодом нам повідомили, що найкращі тенісисти турніру мають можливість зіграти з принцом Вільямом. Ми грали з ним в парі", – ділиться Ангеліна.А суперниками були мер Варшави та хлопець, який теж переміг у змаганнях. Після гри дівчинка мала розмову з членом королівської сім’ї, який питав про її родину та про Україну. Також цікавився як часто ковельчанка грає в теніс, чи їй це подобається.“Ангеліна не розгубилася, відповідала. Побачивши, що донька вільно і впевнено спілкується, перекладач навіть не втручався”, – каже мама.Після спілкування дівчинка мала змогу зробити світлину з принцом Уельським.