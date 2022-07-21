«Небу навіщось потрібні небесні фотографи»: у Ковелі відкрили виставку робіт загиблого Героя Максима Бурди

Максима Бурди.



Про це Ігор Чайка.



"Яким би щастям було, якби виставка робіт прекрасного фотографа відбулася за його життя. Упевнений, що й тоді б стояли черги на перегляд.



Але у січні ми



Під час прощання на площі Героїв Майдану я сказав, що вірю, що небу навіщось потрібні небесні фотографи. А нам важлива - пам‘ять.

Коли стояв сьогодні серед цих вражаючих робіт і серед фото, де Максим так радісно й світло усміхається, то відчув справжню перемогу життя.



Подих безсмертя.



Величезну любов його мами Ірини, коханої Марії, його численних друзів і подруг.



Впевнений, що виставка подорожуватиме українськими містами і все більше людей знатимуть, яким був ковельчанин Максим Бурда, який дуже любив життя і фотографувати, а натомість пішов захищати свою землю від російського окупанта.



Але й там фотографував. Документував.



Фіксував війну в найменших деталях. Бо війна - це не лише поле бою. Це побратими. Побут. Світанки тривожні й прекрасні.



Покинуті тварини.



Надія на перемогу", - написав Ігор Чайка на своїй сторінці у фейсбуці.



Невдовзі роботи Максима побачать і американському місті-партнері Шамблі. Про своє бажання побачити у своїх містах його роботи заявили й інші міста-побратими. Зокрема, польський Бжег Дольний.



"Світлої пам‘яті нашому Максиму. Вдячність всім, хто прийшов сьогодні", - зазначив мер Ковеля.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ковелі презентували виставку фоторобіт загиблого Героя з ВолиніПро це повідомив міський голова Ковеля"Яким би щастям було, якби виставка робіт прекрасного фотографа відбулася за його життя. Упевнений, що й тоді б стояли черги на перегляд.Але у січні ми попрощалися з Максимом назавжди . Він декілька днів не дожив до свого 26-річчя і загинув біля Бахмута, тепер йому навіки 25….Під час прощання на площі Героїв Майдану я сказав, що вірю, що небу навіщось потрібні небесні фотографи. А нам важлива - пам‘ять.Коли стояв сьогодні серед цих вражаючих робіт і серед фото, де Максим так радісно й світло усміхається, то відчув справжню перемогу життя.Подих безсмертя.Величезну любов його мами, коханої, його численних друзів і подруг.Впевнений, що виставка подорожуватиме українськими містами і все більше людей знатимуть, яким був ковельчанин Максим Бурда, який дуже любив життя і фотографувати, а натомість пішов захищати свою землю від російського окупанта.Але й там фотографував. Документував.Фіксував війну в найменших деталях. Бо війна - це не лише поле бою. Це побратими. Побут. Світанки тривожні й прекрасні.Покинуті тварини.Надія на перемогу", - написав Ігор Чайка на своїй сторінці у фейсбуці.Невдовзі роботи Максима побачать і американському місті-партнері Шамблі. Про своє бажання побачити у своїх містах його роботи заявили й інші міста-побратими. Зокрема, польський Бжег Дольний."Світлої пам‘яті нашому Максиму. Вдячність всім, хто прийшов сьогодні", - зазначив мер Ковеля.

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