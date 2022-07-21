«Небу навіщось потрібні небесні фотографи»: у Ковелі відкрили виставку робіт загиблого Героя Максима Бурди
Сьогодні, 16:30
У Ковелі презентували виставку фоторобіт загиблого Героя з Волині Максима Бурди.
Про це повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка.
"Яким би щастям було, якби виставка робіт прекрасного фотографа відбулася за його життя. Упевнений, що й тоді б стояли черги на перегляд.
Але у січні ми попрощалися з Максимом назавжди. Він декілька днів не дожив до свого 26-річчя і загинув біля Бахмута, тепер йому навіки 25….
Під час прощання на площі Героїв Майдану я сказав, що вірю, що небу навіщось потрібні небесні фотографи. А нам важлива - пам‘ять.
Коли стояв сьогодні серед цих вражаючих робіт і серед фото, де Максим так радісно й світло усміхається, то відчув справжню перемогу життя.
Подих безсмертя.
Величезну любов його мами Ірини, коханої Марії, його численних друзів і подруг.
Впевнений, що виставка подорожуватиме українськими містами і все більше людей знатимуть, яким був ковельчанин Максим Бурда, який дуже любив життя і фотографувати, а натомість пішов захищати свою землю від російського окупанта.
Але й там фотографував. Документував.
Фіксував війну в найменших деталях. Бо війна - це не лише поле бою. Це побратими. Побут. Світанки тривожні й прекрасні.
Покинуті тварини.
Надія на перемогу", - написав Ігор Чайка на своїй сторінці у фейсбуці.
Невдовзі роботи Максима побачать і американському місті-партнері Шамблі. Про своє бажання побачити у своїх містах його роботи заявили й інші міста-побратими. Зокрема, польський Бжег Дольний.
"Світлої пам‘яті нашому Максиму. Вдячність всім, хто прийшов сьогодні", - зазначив мер Ковеля.
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Про це повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка.
"Яким би щастям було, якби виставка робіт прекрасного фотографа відбулася за його життя. Упевнений, що й тоді б стояли черги на перегляд.
Але у січні ми попрощалися з Максимом назавжди. Він декілька днів не дожив до свого 26-річчя і загинув біля Бахмута, тепер йому навіки 25….
Під час прощання на площі Героїв Майдану я сказав, що вірю, що небу навіщось потрібні небесні фотографи. А нам важлива - пам‘ять.
Коли стояв сьогодні серед цих вражаючих робіт і серед фото, де Максим так радісно й світло усміхається, то відчув справжню перемогу життя.
Подих безсмертя.
Величезну любов його мами Ірини, коханої Марії, його численних друзів і подруг.
Впевнений, що виставка подорожуватиме українськими містами і все більше людей знатимуть, яким був ковельчанин Максим Бурда, який дуже любив життя і фотографувати, а натомість пішов захищати свою землю від російського окупанта.
Але й там фотографував. Документував.
Фіксував війну в найменших деталях. Бо війна - це не лише поле бою. Це побратими. Побут. Світанки тривожні й прекрасні.
Покинуті тварини.
Надія на перемогу", - написав Ігор Чайка на своїй сторінці у фейсбуці.
Невдовзі роботи Максима побачать і американському місті-партнері Шамблі. Про своє бажання побачити у своїх містах його роботи заявили й інші міста-побратими. Зокрема, польський Бжег Дольний.
"Світлої пам‘яті нашому Максиму. Вдячність всім, хто прийшов сьогодні", - зазначив мер Ковеля.
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