«Поїхав би до Росії, але квартири та шмутки тримають»: на в'їзді до Києва затримали священника зі зв’язками з РФ

«Поїхав би до Росії, але квартири та шмутки тримають»: на в'їзді до Києва затримали священника зі зв’язками з РФ
На в'їзді до Києва прикордонники виявили священнослужителя з тісними московськими зв’язками та недійсними документами.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

Під час перевірки особи на можливу антиукраїнську діяльність, військовослужбовці Держприкордонслужби виявили листування з абонентами РФ. Серед десяти останніх контактів у месенджері священнослужителя, троє були з підписом «Москва». У листуванні з абонентом, у якого російський номер телефону, архієпископ скаржиться, що поїхав би з України, але «…квартири і «шмутки» тримають».

Надалі прикордонники з’ясували, що паспорт громадянина України, який пред’явив «батюшка», недійсний. Крім того, у відкритих джерелах є чимало публікацій, де вказана особа фігурує в майнових скандалах.

Наразі архієпископа передали співробітникам СБУ для подальшої перевірки та прийняття правового рішення щодо нього.
«Поїхав би до Росії, але квартири та шмутки тримають»: на в'їзді до Києва затримали священника зі зв’язками з РФ

За даними джерела УП в правоохоронних органах, викритим симпатиком "руского міра" є архієпископ Пантелеймон (в миру Віктор Бащук) – архієрей УПЦ МП, архієпископ Бучанський, вікарій Київської єпархії.
«Поїхав би до Росії, але квартири та шмутки тримають»: на в'їзді до Києва затримали священника зі зв’язками з РФ

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Теги: Росія, Україна, війна, священник
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