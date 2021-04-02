100 тисяч за зміну: на Волині митника затримали на хабарі. ФОТО

100 тисяч за зміну: на Волині митника затримали на хабарі. ФОТО
Волинському митнику повідомили про підозру через хабарі за безперешкодне проходження митного оформлення товару під час його ввозу на територію України.

Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.

«За процесуального керівництва прокурорів Волинської обласної прокуратури головному державному інспектору одного з управлінь Волинської митниці повідомлено про підозру в неодноразовому вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України)», – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, у березні 2023 року митник неодноразово одержував від громадянина неправомірну вигоду за безперешкодне проходження митного оформлення товару під час його ввозу на територію України.

Уночі 24 березня 2023 року його викрили правоохоронці під час одержання чергового «траншу» – 8000 гривень. Окрім цих коштів у посадовця вилучили ще 10 500 гривень, 700 доларів США та 100 євро.

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Усього, за оперативною інформацією, суми «заробітку» митників на такій схемі доходили до 100 тисяч гривень за зміну.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та про відсторонення його від посади. Вживаються заходи задля встановлення причетності інших службових осіб митниці до злочинної схеми.


100 тисяч за зміну: на Волині митника затримали на хабарі. ФОТО
100 тисяч за зміну: на Волині митника затримали на хабарі. ФОТО

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Теги: хабар, митники, Волинь, прокуратура
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