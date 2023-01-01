Відомо, хто виконуватиме обов'язки начальника Волинської митниці

Юрія Іваськіва, заступника начальника митного поста «Прикарпаття» Івано-Франківської митниці.



Про це



Керівник розпочав діяльність на Волині робочою нарадою в адміністративному приміщенні митниці.



Довідково:



Іваськів Юрій Михайлович, 1976 року народження, економіст за кваліфікацією вищої освіти, працює в митних органах України з 1999 року.



Розпочинав кар'єру інспектором митного поста "Коломия", у 2020 році йому підтверджене спеціальне звання "радник митної служби І рангу".



Нагадаємо, попередній в.о. начальника Волинської митниці Микола Татарчук 3 березня завершив виконання обов'язків.



Миколу Татарчука відкликали на основне місце роботи у Київ, в координаціно-моніторногову митницю,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Відповідно до наказу Держмитслужби № 195-о від 20 березня 2023 року виконання обов’язків за вакантною посадою начальника Волинської митниці покладено на, заступника начальника митного поста «Прикарпаття» Івано-Франківської митниці.Про це повідомляють на офіційній сторінці Волинської митниці у фейсбуці.Керівник розпочав діяльність на Волині робочою нарадою в адміністративному приміщенні митниці.Довідково:Іваськів Юрій Михайлович, 1976 року народження, економіст за кваліфікацією вищої освіти, працює в митних органах України з 1999 року.Розпочинав кар'єру інспектором митного поста "Коломия", у 2020 році йому підтверджене спеціальне звання "радник митної служби І рангу".Нагадаємо, попередній в.о. начальника Волинської митниціМиколу Татарчука відкликали на основне місце роботи у Київ, в координаціно-моніторногову митницю,

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