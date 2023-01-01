Виконувач обов'язків керівника Волинської митниці йде з посади

Виконувач обов'язків керівника Волинської митниці йде з посади
Микола Татарчук 3 березня завершив виконання обов'язків начальника Волинської митниці.

Про це розповіла Суспільному речниця Волинської митниці Валентина Черниш.

Миколу Татарчука відкликали на основне місце роботи у Київ, в координаціно-моніторногову митницю, – зазначила Валентина Черниш.

Наказу про призначення нового виконувача обов'язків керівника Волинської митниця наразі немає. Зі слів речниці, відповідно до розподілу про функціональні обов'язки керівництво митницею наразі виконує перший заступник Костянтин Тішин.

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Теги: митниця, Волинь
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