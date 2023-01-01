Залужний і Сирський підтримують продовження оборони Бахмута
Сьогодні, 14:45
Президент України Володимир Зеленський у понеділок провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.
Про це пише пресслужба Офісу президента.
Командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ доповіли про ситуацію на основних напрямках фронту.
Особливо детально члени Ставки розглянули ситуацію в Бахмуті. Оцінюючи перебіг оборонної операції, Президент поставив запитання Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та командувачу оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Олександру Сирському щодо подальших дій на Бахмутському напрямку. Вони висловилися за продовження оборонної операції та подальше посилення наших позицій у Бахмуті.
Крім того, на засіданні Ставки було розглянуто питання постачання зброї й обладнання та їх розподілу за оперативними напрямками.
У засіданні також взяли участь: керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, командувачі родів військ та оперативних напрямків. До засідання Ставки долучилися члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.
Нагадаємо, що військове командування України, ймовірно, прийняло рішення про обмежене тактичне відведення військ на найгарячішій ділянці фронту в Бахмуті через руйнування місцевого залізничного мосту, який пролягає через річку на північному сході міста (про це свідчать нещодавні геолокаційні кадри). При цьому говорити, що ЗСУ вирішили остаточно вийти з Бахмуту поки що рано, вважають в американському Інституті вивчення війни ISW.
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Про це пише пресслужба Офісу президента.
Командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ доповіли про ситуацію на основних напрямках фронту.
Особливо детально члени Ставки розглянули ситуацію в Бахмуті. Оцінюючи перебіг оборонної операції, Президент поставив запитання Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та командувачу оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Олександру Сирському щодо подальших дій на Бахмутському напрямку. Вони висловилися за продовження оборонної операції та подальше посилення наших позицій у Бахмуті.
Крім того, на засіданні Ставки було розглянуто питання постачання зброї й обладнання та їх розподілу за оперативними напрямками.
У засіданні також взяли участь: керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, командувачі родів військ та оперативних напрямків. До засідання Ставки долучилися члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.
Нагадаємо, що військове командування України, ймовірно, прийняло рішення про обмежене тактичне відведення військ на найгарячішій ділянці фронту в Бахмуті через руйнування місцевого залізничного мосту, який пролягає через річку на північному сході міста (про це свідчать нещодавні геолокаційні кадри). При цьому говорити, що ЗСУ вирішили остаточно вийти з Бахмуту поки що рано, вважають в американському Інституті вивчення війни ISW.
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