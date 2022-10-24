«Зробити один потужний заклад освіти»: у Ковелі хочуть об'єднати дві школи





Про це у коментарі виданню Віктор Бичковський.



Як інформує очільник управління, нині йде мова про об'єднання двох закладів освіти у Ковелі: ліцею №5 і школи №8 для створення одного потужного закладу.



Зазначається, що вже відбувалася зустріч колективу щодо цього питання за участі самого начальника управління освіти, міської влади в особі заступника міського голови, голови комісій. на якій наголошували, що не стосується вчителів і не зачіпає інтереси дітей та їхніх батьків. Натомість йдеться про одну посаду директора та заступника директора.



Тобто в результаті буде один директор. Повідомляється, що враховуючи воєнний стан, можливо, буде призначений тимчасово виконуючий обов'язки, але у майбутньому відбуватиметься конкурс, як годиться по законодавству.



До слова, 29 серпня 2018 року тодішній мер Ковеля Олег Кіндер підписав із переможцями конкурсних відборів на посаду директорів цих двох закладів освіти міста контракти. За ними Ярослав Стасюк (директор ліцею №5) та Василь Шворак (директор школи №8) мають очолювати заклади 6 років, тобто до серпня 2024 року.



Коментуючи це, Віктор Бичковський каже, що з цим питання працюють правники, поки що виношується проєкт, але у певному випадку було повідомлення про припинення дії контракту. Заразом все прийматиметься депутатами міської ради на засіданні сесії.



На його думку, це нормальний процес, якщо враховувати демографічну ситуацію, географічне розташування закладів освіти й збереження контингенту учнів.



Причин злиття двох закладів освіти в один, за словами Бичковського, є кілька.



«Це, по-перше, пов'язано з тим, що вони розташовані поряд (приблизно у межах 20 метрів); по-друге, це потрібно в умовах трансформації освіти загалом й освітніх закладів; по-третє, ліцей №5 вже другий рік поспіль не набирає перших класів. Зважаючи на сусідство зі школою №8 і розташування у декілька десятків метрів ліцею №3, батьки не віддають туди діток», - пояснює він.



Приміщення закладів освіти й далі лишатимуться ними - ніяких дій щодо них здійснюватися не буде. Заразом пропонується, щоб одна із будівель була для початкових класів, а інша - для 5-11, що відповідає вимогам Нової української школи.



«В одному закладі - 330 дітей, в іншому - 500. До школи №8 відносяться спеціальні й вечірні класи. Заклад орієнтуватиметься на 850 учнів, але ще невідомо, як буде станом на 1 вересня. Хочеться створити добрий заклад для дітей», - додає Віктор Бичковський.



Яку назву матиме заклад наразі не відомо, це питання - на обговоренні. Поки що робоча назва - «Ліцей №...». Як зазначає очільник управління освіти у Ковелі, ймовірно виноситиметься на сесію питання у квітні-травні, але не пізніше: хочуть, щоб станом на 1 вересня 2024 року заклад набув нового статусу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ковелі йде мова про об'єднання двох освітніх закладів у один - ліцею №5 і школи №8. Однією з причин є близьке розташування шкіл. Поки що тривають обговорення і готується план, але наприкінці весни планують виносити питання на сесію міської ради.Про це у коментарі виданню ВСН розповів начальник управління освіти Ковельської міської радиЯк інформує очільник управління, нині йде мова про об'єднання двох закладів освіти у Ковелі: ліцею №5 і школи №8 для створення одного потужного закладу.Зазначається, що вже відбувалася зустріч колективу щодо цього питання за участі самого начальника управління освіти, міської влади в особі заступника міського голови, голови комісій. на якій наголошували, що не стосується вчителів і не зачіпає інтереси дітей та їхніх батьків. Натомість йдеться про одну посаду директора та заступника директора.Тобто в результаті буде один директор. Повідомляється, що враховуючи воєнний стан, можливо, буде призначений тимчасово виконуючий обов'язки, але у майбутньому відбуватиметься конкурс, як годиться по законодавству.До слова, 29 серпня 2018 року тодішній мер Ковеляпідписав із переможцями конкурсних відборів на посаду директорів цих двох закладів освіти міста контракти. За ними(директор ліцею №5) та(директор школи №8) мають очолювати заклади 6 років, тобто до серпня 2024 року.Коментуючи це, Віктор Бичковський каже, що з цим питання працюють правники, поки що виношується проєкт, але у певному випадку було повідомлення про припинення дії контракту. Заразом все прийматиметься депутатами міської ради на засіданні сесії.На його думку, це нормальний процес, якщо враховувати демографічну ситуацію, географічне розташування закладів освіти й збереження контингенту учнів.Причин злиття двох закладів освіти в один, за словами Бичковського, є кілька.«Це, по-перше, пов'язано з тим, що вони розташовані поряд (приблизно у межах 20 метрів); по-друге, це потрібно в умовах трансформації освіти загалом й освітніх закладів; по-третє, ліцей №5 вже другий рік поспіль не набирає перших класів. Зважаючи на сусідство зі школою №8 і розташування у декілька десятків метрів ліцею №3, батьки не віддають туди діток», - пояснює він.Приміщення закладів освіти й далі лишатимуться ними - ніяких дій щодо них здійснюватися не буде. Заразом пропонується, щоб одна із будівель була для початкових класів, а інша - для 5-11, що відповідає вимогам Нової української школи.«В одному закладі - 330 дітей, в іншому - 500. До школи №8 відносяться спеціальні й вечірні класи. Заклад орієнтуватиметься на 850 учнів, але ще невідомо, як буде станом на 1 вересня. Хочеться створити добрий заклад для дітей», - додає Віктор Бичковський.Яку назву матиме заклад наразі не відомо, це питання - на обговоренні. Поки що робоча назва - «Ліцей №...». Як зазначає очільник управління освіти у Ковелі, ймовірно виноситиметься на сесію питання у квітні-травні, але не пізніше: хочуть, щоб станом на 1 вересня 2024 року заклад набув нового статусу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію