На Волині перекрили наркотрафік до виправної колонії

Поліцейські Волині перекрили наркотрафік до виправної колонії.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Організував канал постачання наркотиків так званий «смотрящий» в установі. Його спільники «з волі» – мешканці Львова – готували «товар» для подальшого відправлення. Для цього закуповували продукти та наповнювали їх рідким метадоном. Правоохоронці затримали п’ятьох учасників злочинної організації у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, а підозру отримали сім осіб, зокрема лідер та його довірена особа.Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань у Волинській області та слідчі обласної поліції, організував наркотрафік мешканець Львова, який наразі відбуває покарання у колонії за крадіжки та розбійні напади. Там він отримав статус так званого «смотрящого за відділенням». Як партнерів по «бізнесу» залучив ще одного засудженого та п’ятеро людей «із волі», троє – відбували покарання з лідером угруповання.За придбання психотропів у злочинній організації відповідало подружжя. Вони скуповували метадон у наркозалежних громадян, які знаходяться на замісній терапії, та перетворювали пігулки у рідину. Надалі разом з іншими учасниками закуповували продукти та вводили в них метадон. Формували пакунки та відправляли поштовим зв’язком зі Львова до колонії Волинської області.Після отримання посилок так званий «смотрящий» та його довірена особа розподіляли нарковмісні продукти серед засуджених, отримуючи за це кошти.У Львові оперативники та слідчі спільно з працівниками СБУ затримали п’ятьох учасників злочинної організації у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та провели ряд обшуків за місцями утримання та проживання фігурантів.Сімом учасникам злочинної організації, у тому числі так званому «смотрящому» та його довіреній особі, поліцейські повідомили про підозру за ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та за ч. 1 і 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній) Кримінального кодексу України.Затриманим особам обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.Заходи з викриття проводилися за участі співробітників виправної установи.