У селищі на Волині вбили жінку. ОНОВЛЕНО

У селищі на Волині вбили жінку. ОНОВЛЕНО
В районі дач у селищі Благодатному знайши жінку без ознак життя в калюжі крові.

Про це пише Нововолинськ. com.ua.

Попередньо встановлено, що до вбивства причетний співмешканець. Поліцейські уже затримали підозрюваного.

Зазначається, що пара зловживала спиртними напоями. Неодноразово між ними виникали бійки. За інформацією правоохоронців сутичка між співмешканцями виникла 5 березня через ревнощі. Чоловік наніс потерпілій множинні телісні ушкодження. Коли ж ревнивець зрозумів, що жінка вже мертва, вирішив заховати тіло на териконі.

Співробітниками поліції проведено судово-медичну експертизу. Вину чоловіка підтверджено. Його затримано в порядку статті 208 КК України.

Деталі згодом.

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Теги: Волинь, вбивство, жінка
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