В Україні запроваджують меценатські пенсії





Про це повідомляє Дарія Марчак, заступниця міністра соціальної політики України в ефірі телемарафону.



Як зазначила Марчак, у 2022 році Рада ухвалила закон, який дозволяє здійснювати благодійні внески на виплату пенсій. Такі внески можна робити на користь конкретної людини, яка вже отримує пенсію та має рахунок в Пенсійному фонді, або знеособлено.



"Закон було ухвалено, зараз розроблено всі відповідні акти. І буквально сьогодні Міністерство юстиції має вже оприлюднити постанову Пенсійного фонду, яка запустить механіку цих меценатських пенсій", - сказала вона.



За її словами, "будь-яка особа, громадянин, який проживає в Україні, за кордоном, може здійснити на свій розсуд благодійну пожертву в Пенсійний фонд для того, щоб, наприклад, допомогти збільшити розмір пенсій для своїх батьків чи бабусь, чи для дідусів, чи просто для небайдужої людини".



"І таким чином це призведе для збільшення розміру пенсії для такої людини, на користь якої здійснено благодійний внесок", - додала Марчак.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Постанова Пенсійного фонду про механізм меценатських пенсій схвалена Мін'юстом та запрацює найближчим часом.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробила, заступниця міністра соціальної політики України в ефірі телемарафону.Як зазначила Марчак, у 2022 році Рада ухвалила закон, який дозволяє здійснювати благодійні внески на виплату пенсій. Такі внески можна робити на користь конкретної людини, яка вже отримує пенсію та має рахунок в Пенсійному фонді, або знеособлено."Закон було ухвалено, зараз розроблено всі відповідні акти. І буквально сьогодні Міністерство юстиції має вже оприлюднити постанову Пенсійного фонду, яка запустить механіку цих меценатських пенсій", - сказала вона.За її словами, "будь-яка особа, громадянин, який проживає в Україні, за кордоном, може здійснити на свій розсуд благодійну пожертву в Пенсійний фонд для того, щоб, наприклад, допомогти збільшити розмір пенсій для своїх батьків чи бабусь, чи для дідусів, чи просто для небайдужої людини"."І таким чином це призведе для збільшення розміру пенсії для такої людини, на користь якої здійснено благодійний внесок", - додала Марчак.

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