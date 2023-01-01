На Волині водій зніс електроопору. ФОТО





Про це



Аварія трапилась на вулиці Луцькій, в районі стоянки, що біля парку «Слов'янський», повідомляє , посилаючись на власні джерела.



Внаслідок аварії ніхто не постраждав.



На місці пригоди працювала поліція.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Володимирі вранці 6 березня трапилась аварія – бус в'їхав в електроопору.Про це пише Район.Володимир.Аварія трапилась на вулиці Луцькій, в районі стоянки, що біля парку «Слов'янський», повідомляє , посилаючись на власні джерела.Внаслідок аварії ніхто не постраждав.На місці пригоди працювала поліція.

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