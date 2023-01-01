На Волині водій зніс електроопору. ФОТО

На Волині водій зніс електроопору. ФОТО
У Володимирі вранці 6 березня трапилась аварія – бус в'їхав в електроопору.

Про це пише Район.Володимир.

Аварія трапилась на вулиці Луцькій, в районі стоянки, що біля парку «Слов'янський», повідомляє , посилаючись на власні джерела.

Внаслідок аварії ніхто не постраждав.

На місці пригоди працювала поліція.
На Волині водій зніс електроопору. ФОТО
На Волині водій зніс електроопору. ФОТО

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Теги: Володимир, ДТП
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