У Луцьку вантажівка наїхала на припаркований Ford: розповіли деталі аварії

У Луцьку вантажівка наїхала на припаркований Ford: розповіли деталі аварії
Сьогодні вранці, 6 березня, на вулиці Героїв УПА у Луцьку трапилася дорожньо-транспортна пригода. Керманич вантажівки DAF не врахував дорожньої обстановки та не дотримався безпечної швидкості і наїхав на припаркований Ford Granada.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Легковик був припаркований на проїжджій частині з дотриманням правил дорожнього руху.

В автопригоді ніхто не постраждав, лише транспортні засоби отримали механічні пошкодження.

На порушника охоронці порядку склали адміністративний матеріал за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.
У Луцьку вантажівка наїхала на припаркований Ford: розповіли деталі аварії


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Теги: Луцьк, ДТП, Героїв УПА
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