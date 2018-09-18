У Луцьку вантажівка наїхала на припаркований Ford: розповіли деталі аварії





Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.



Легковик був припаркований на проїжджій частині з дотриманням правил дорожнього руху.



В автопригоді ніхто не постраждав, лише транспортні засоби отримали механічні пошкодження.



На порушника охоронці порядку склали адміністративний матеріал за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні вранці, 6 березня, на вулиці Героїв УПА у Луцьку трапилася дорожньо-транспортна пригода. Керманич вантажівки DAF не врахував дорожньої обстановки та не дотримався безпечної швидкості і наїхав на припаркований Ford Granada.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Легковик був припаркований на проїжджій частині з дотриманням правил дорожнього руху.В автопригоді ніхто не постраждав, лише транспортні засоби отримали механічні пошкодження.На порушника охоронці порядку склали адміністративний матеріал за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.

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