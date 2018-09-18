У Луцьку вантажівка наїхала на припаркований Ford: розповіли деталі аварії
Сьогодні, 13:22
Сьогодні вранці, 6 березня, на вулиці Героїв УПА у Луцьку трапилася дорожньо-транспортна пригода. Керманич вантажівки DAF не врахував дорожньої обстановки та не дотримався безпечної швидкості і наїхав на припаркований Ford Granada.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Легковик був припаркований на проїжджій частині з дотриманням правил дорожнього руху.
В автопригоді ніхто не постраждав, лише транспортні засоби отримали механічні пошкодження.
На порушника охоронці порядку склали адміністративний матеріал за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Легковик був припаркований на проїжджій частині з дотриманням правил дорожнього руху.
В автопригоді ніхто не постраждав, лише транспортні засоби отримали механічні пошкодження.
На порушника охоронці порядку склали адміністративний матеріал за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.
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