За тиждень на коронавірус захворіли 313 волинян

За тиждень на коронавірус захворіли 313 волинян
У період з 27 лютого по 5 березня коронавірусну інфекцію лабораторно підтвердили у 313 волинян.

Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Серед хворих - 45 дітей, 10 медичних працівників. Захворюваність знаходиться на рівні попереднього тижня.

Розподіл позитивних випадків по адміністративних територіях області:

• Луцький район – 111
• Володимирський район – 86
• Камінь - Каширський район – 22
• Ковельський район – 94

За тиждень госпіталізували 45 осіб (14,4%), 268 осіб лікуються амбулаторно. За тиждень одужало – 357 осіб. Зареєстрували 1 летальний випадок в Ковельському районі. Помер 72 річний чоловік, мав хронічні супутні захворювання, не вакцинований проти COVID-19.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: коронавірус
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
«МОЛИТВА» НЕ ДОПОМОЖЕ: як «невинні» репости грають на руку ворогу
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Британська розвідка оновила карту боїв в Україні: де окупанти наступають
Сьогодні, 13:45
У Луцьку вантажівка наїхала на припаркований Ford: розповіли деталі аварії
Сьогодні, 13:22
За тиждень на коронавірус захворіли 313 волинян
Сьогодні, 13:04
Строкову службу, можливо, замінять курсами військової підготовки, – Резніков
Сьогодні, 12:22
Уряд призначив нового директора НАБУ
Сьогодні, 12:16
Схожі новини
Ще у двох областях України виявили підвид COVID-штаму Омікрон «Кракен», одна з них межує з Волинню Ще у двох областях України виявили підвид COVID-штаму Омікрон «Кракен», одна з них межує з Волинню
02 березень, 05:22
На Волині в одному з навчальних закладів – спалах COVID-19 На Волині в одному з навчальних закладів – спалах COVID-19
28 лютий, 10:18
На Волині за тиждень на коронавірус захворіло 50 дітей На Волині за тиждень на коронавірус захворіло 50 дітей
27 лютий, 12:56
У 4 областях України виявили штам коронавірусу Кракен У 4 областях України виявили штам коронавірусу Кракен
23 лютий, 11:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Підіймаю голову, а там – російський літак»: історія волинянина, який звільняв Харківщину
Сьогодні, 14:10
 0
На Волині водій зніс електроопору. ФОТО
Сьогодні, 13:59
 0
Британська розвідка оновила карту боїв в Україні: де окупанти наступають
Сьогодні, 13:45
 0
У Луцьку вантажівка наїхала на припаркований Ford: розповіли деталі аварії
Сьогодні, 13:22
 0
За тиждень на коронавірус захворіли 313 волинян
Сьогодні, 13:04
 0
Медіа
відео
1/8