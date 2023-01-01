За тиждень на коронавірус захворіли 313 волинян
Сьогодні, 13:04
У період з 27 лютого по 5 березня коронавірусну інфекцію лабораторно підтвердили у 313 волинян.
Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Серед хворих - 45 дітей, 10 медичних працівників. Захворюваність знаходиться на рівні попереднього тижня.
Розподіл позитивних випадків по адміністративних територіях області:
• Луцький район – 111
• Володимирський район – 86
• Камінь - Каширський район – 22
• Ковельський район – 94
За тиждень госпіталізували 45 осіб (14,4%), 268 осіб лікуються амбулаторно. За тиждень одужало – 357 осіб. Зареєстрували 1 летальний випадок в Ковельському районі. Помер 72 річний чоловік, мав хронічні супутні захворювання, не вакцинований проти COVID-19.
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Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Серед хворих - 45 дітей, 10 медичних працівників. Захворюваність знаходиться на рівні попереднього тижня.
Розподіл позитивних випадків по адміністративних територіях області:
• Луцький район – 111
• Володимирський район – 86
• Камінь - Каширський район – 22
• Ковельський район – 94
За тиждень госпіталізували 45 осіб (14,4%), 268 осіб лікуються амбулаторно. За тиждень одужало – 357 осіб. Зареєстрували 1 летальний випадок в Ковельському районі. Помер 72 річний чоловік, мав хронічні супутні захворювання, не вакцинований проти COVID-19.
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