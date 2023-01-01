За тиждень на коронавірус захворіли 313 волинян





Про це



Серед хворих - 45 дітей, 10 медичних працівників. Захворюваність знаходиться на рівні попереднього тижня.



Розподіл позитивних випадків по адміністративних територіях області:



• Луцький район – 111

• Володимирський район – 86

• Камінь - Каширський район – 22

• Ковельський район – 94



За тиждень госпіталізували 45 осіб (14,4%), 268 осіб лікуються амбулаторно. За тиждень одужало – 357 осіб. Зареєстрували 1 летальний випадок в Ковельському районі. Помер 72 річний чоловік, мав хронічні супутні захворювання, не вакцинований проти COVID-19.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У період з 27 лютого по 5 березня коронавірусну інфекцію лабораторно підтвердили у 313 волинян.Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.Серед хворих - 45 дітей, 10 медичних працівників. Захворюваність знаходиться на рівні попереднього тижня.Розподіл позитивних випадків по адміністративних територіях області:• Луцький район – 111• Володимирський район – 86• Камінь - Каширський район – 22• Ковельський район – 94За тиждень госпіталізували 45 осіб (14,4%), 268 осіб лікуються амбулаторно. За тиждень одужало – 357 осіб. Зареєстрували 1 летальний випадок в Ковельському районі. Помер 72 річний чоловік, мав хронічні супутні захворювання, не вакцинований проти COVID-19.

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