Строкову службу, можливо, замінять курсами військової підготовки, – Резніков
Сьогодні, 12:22
Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що в Україні, можливо замінять строкову службу курсами спеціальної військової підготовки.
Про це розповів Резніков, пише LB.ua.
За його словами, Україні після перемоги необхідно готуватися до зміни в правовому плані та в культурі поведінки у сфері безпеки та оборони.
"На жаль, фізично ворожа країна, яка є нашим сусідом, не полетить в космос. Навіть з усіма витворами Ілона Маска. І вона буде мріяти про реванш. Тому єдина запорука неповторення такого вторгнення – це потужний сектор сил безпеки та оборони, а також зрозуміла концепція армії резервістів. В такий спосіб живе Швейцарія", - сказав Резніков.
Він припустив, що строкова служба в Україні стане не потрібна та буде замінена спеціальною військовою підготовкою.
"Можливо, строкова служба нам більше не потрібна. Але кожна молода людина в 18 років починає проходити спеціальні курси підготовки: медицина, стрільба, окопи, злагодження. Далі навчається на кого хоче, але раз на рік проходить місячні курси за спеціалізацією. Хочеш бути кулеметником – розвивайся як кулеметник. Хочеш бути оператором дронів – давай", - розповів Резніков.
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Про це розповів Резніков, пише LB.ua.
За його словами, Україні після перемоги необхідно готуватися до зміни в правовому плані та в культурі поведінки у сфері безпеки та оборони.
"На жаль, фізично ворожа країна, яка є нашим сусідом, не полетить в космос. Навіть з усіма витворами Ілона Маска. І вона буде мріяти про реванш. Тому єдина запорука неповторення такого вторгнення – це потужний сектор сил безпеки та оборони, а також зрозуміла концепція армії резервістів. В такий спосіб живе Швейцарія", - сказав Резніков.
Він припустив, що строкова служба в Україні стане не потрібна та буде замінена спеціальною військовою підготовкою.
"Можливо, строкова служба нам більше не потрібна. Але кожна молода людина в 18 років починає проходити спеціальні курси підготовки: медицина, стрільба, окопи, злагодження. Далі навчається на кого хоче, але раз на рік проходить місячні курси за спеціалізацією. Хочеш бути кулеметником – розвивайся як кулеметник. Хочеш бути оператором дронів – давай", - розповів Резніков.
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