Уряд призначив нового директора НАБУ

Уряд призначив нового директора НАБУ
Уряд призначив Семена Кривоноса новим директором Національного антикорупційного бюро.

Про це оголосили на засіданні уряду, пише Громадське.

У голосуванні не брав участі віцепрем'єр-міністр із відновлення України Олександр Кубраков через конфлікт інтересів. Решта членів уряду одноголосно підтримали призначення Кривоноса.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль також рекомендував новому директору НАБУ призначити двох інших фіналістів конкурсу — Сергія Гупяка та Романа Осипчука — на інші керівні посади в Бюро.

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Теги: НАБУ, директор, призначення
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