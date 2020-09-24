Уряд призначив нового директора НАБУ

Семена Кривоноса новим директором Національного антикорупційного бюро.



Про це оголосили на засіданні уряду, пише



У голосуванні не брав участі віцепрем'єр-міністр із відновлення України Олександр Кубраков через конфлікт інтересів. Решта членів уряду одноголосно підтримали призначення Кривоноса.



Прем'єр-міністр Денис Шмигаль також рекомендував новому директору НАБУ призначити двох інших фіналістів конкурсу — Сергія Гупяка та Романа Осипчука — на інші керівні посади в Бюро.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уряд призначивновим директором Національного антикорупційного бюро.Про це оголосили на засіданні уряду, пише Громадське У голосуванні не брав участі віцепрем'єр-міністр із відновлення Україничерез конфлікт інтересів. Решта членів уряду одноголосно підтримали призначення Кривоноса.Прем'єр-міністртакож рекомендував новому директору НАБУ призначити двох інших фіналістів конкурсу —та— на інші керівні посади в Бюро.

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