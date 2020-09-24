Уряд призначив нового директора НАБУ
Сьогодні, 12:16
Уряд призначив Семена Кривоноса новим директором Національного антикорупційного бюро.
Про це оголосили на засіданні уряду, пише Громадське.
У голосуванні не брав участі віцепрем'єр-міністр із відновлення України Олександр Кубраков через конфлікт інтересів. Решта членів уряду одноголосно підтримали призначення Кривоноса.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль також рекомендував новому директору НАБУ призначити двох інших фіналістів конкурсу — Сергія Гупяка та Романа Осипчука — на інші керівні посади в Бюро.
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Про це оголосили на засіданні уряду, пише Громадське.
У голосуванні не брав участі віцепрем'єр-міністр із відновлення України Олександр Кубраков через конфлікт інтересів. Решта членів уряду одноголосно підтримали призначення Кривоноса.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль також рекомендував новому директору НАБУ призначити двох інших фіналістів конкурсу — Сергія Гупяка та Романа Осипчука — на інші керівні посади в Бюро.
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