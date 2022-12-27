Пошкодив двері та проник у квартиру: на Волині чоловік викрав ювелірних виробів на 50 тисяч гривень

Пошкодив двері та проник у квартиру: на Волині чоловік викрав ювелірних виробів на 50 тисяч гривень
На Волині чоловік викрав ювелірних виробів на 50 000 гривень: поліцейські оперативно затримали зловмисника.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Подія трапилася у селищі Люблинець Ковельського району. За крадіжку, скоєну в умовах воєнного стану, волинянину загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

До поліції звернулася 43-річна жителька селища Люблинець та повідомила, що повернувшись додому, виявила у квартирі пошкоджені вхідні двері та зникнення ювелірних виробів. Серед викраденого: 3 золоті браслети, сережки, ланцюжок, 2 хрестики, 7 перстнів та срібний ланцюжок. Сума завданих збитків становить 50 000 грн.

Слідчі за цим фактом внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст.185 Кримінального кодексу України.

Співробітники кримінальної поліції Ковельського РУП спільно із поліцейськими УПП ТОР оперативно встановили причетність до скоєння крадіжки 41-річного місцевого мешканця. Усе викрадене вилучили, після проведення відповідних слідчих дій повернуть власниці.

Поліцейські затримали зловмисника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі оголосили йому про підозру у скоєному злочині за ч.4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід тримання під вартою терміном 60 діб. Триває слідство.

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Теги: Волинь, крадіжка, ювелірні вироби
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