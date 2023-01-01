У «Дії» українці вибрали, чи залишити 8 березня вихідним





Про це



Напередодні 8 березня українці вирішували: залишити цей день офіційним вихідним чи зробити робочим.



1,3+ млн користувачів проголосували за те, щоб залишити 8 березня вихідним,



703+ тисячі користувачів проголосували за те, щоб зробити 8 березня робочим днем,



Ще 110+ тисяч українців не визначилися.



Це опитування стало наймасовішим серед усіх 11 голосувань, які були реалізовані в "Дії". У ньому взяли участь понад 2,1 млн українців.



Результати голосування врахують у Парламенті перед ухваленням законопроєкту про 8 березня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Більшість українців проголосували у «Дії» за те, щоб залишити вихідним 8 березня, Міжнародний день прав жінок і миру.Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.1,3+ млн користувачів проголосували за те, щоб залишити 8 березня вихідним,703+ тисячі користувачів проголосували за те, щоб зробити 8 березня робочим днем,Ще 110+ тисяч українців не визначилися.Це опитування стало наймасовішим серед усіх 11 голосувань, які були реалізовані в "Дії". У ньому взяли участь понад 2,1 млн українців.Результати голосування врахують у Парламенті перед ухваленням законопроєкту про 8 березня.

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