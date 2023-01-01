На Волині сільська рада хоче підтримати митницю на 5 мільйонів гривень





Центр журналістських розслідувань



У перші дні весни у засобах масової інформації з’явилась новина про те, що з селян Вишнівської громади збирають по 110 доларів на користь Волинської митниці. Її поширив київський журналіст Євген Плінський. Згодом виявилось, що це маніпуляція. Хоч і не далека від істини. Насправді, з селян грошей не збирають, їх виділять з місцевого бюджету.



Ще у червні 2022-го Вишнівська сільська територіальна громада, на території якої зокрема знаходиться адміністрація Волинської митниці і пункт пропуску «Ягодин-Дорогуськ», ухвалила Програму покращення функціонування Волинської митниці як відокремленого структурного підрозділу Державної митної служби України.



Ініціатором і розробником програми була сама митниця. Згідно з рішенням, протягом 2022-2023 років з бюджету громади планували виділити 1 мільйон 400 тисяч гривень на придбання чотирьох установок в котельні і меблі.



У 2023 воєнному році на митниці вирішили, що у програму потрібно внести зміни. Зокрема, збільшити її фінансування до 4 мільйонів 994 тисяч гривень і додатково покращити функціонування Волинської митниці, придбавши орг- і комп’ютерну техніку, мережевий насос, інвентар для господарсткої діяльності, поточний ремонт автомобільних вагових комплексів, дизпаливо і навіть послуги з благоустрою вбиралень.



Та найбільше громадськість збурило те, що пальне, згідно з проєктом рішення, планують купувати за ціною 82 гривні за літр. У той час, як на АЗС воно коштує наразі 50 гривень за літр.



Коли новина про це набула резонансу, на офіційній сторінці Волинської митниці у Facebook з’явилося пояснення ситуації. Такі «міжбюджетні трасферти» митники обґрунтовують недостатнім фінансуванням з державної казни і тим, що понад 60% податку з доходів фізичних осіб, а в даному випадку – податку з зарплат митників, осідає у місцевий. Тож, підсумовують: «Волинська митниця не заглядає в гаманець, а наповнює бюджет місцевих селян».



У коментарях, до офіційного роз’яснення перший начальник Волинської митниці Петро Євтушок зауважив, що сплата ПДФО це не подарунок, а обов’язок, а його повернення не передбачене законодавством України.



Щодо розцінок на пальне, то у коментарі «Силі правди» речниця Волинської митниці Валентини Черниш сказала таке:



«Звідки така початкова цифра? Коли розроблялася в минулому році ця програма, ви пам’ятаєте, що робилося на ринку нафтопродуктів – дефіцит, невідомо чи будуть поставки, яка буде ціна. І ми на той час не могли цього передбачити. Але бюджетне законодавство чітко каже, що якщо якась ціна закладена, то вище неї, навіть якщо ринок диктує вище, ви не можете закуповувати, тому що його немає в програмі. Нижче можна закуповувати, а вище – ні. Жодне казначейство такого не пропустить, тому що це не відповідає програмі. Коли справа доходить до платіжок і розрахунків – повністю все контролює державне казначейство, і там – копійка до копійки – все має сходитися».



До слова, бюджет Вишнівської громади у 2023 році за власними доходами орієнтовно становитиме 56 мільйонів гривень. Тож, витрати на підтримку митниці в рамках програми сягають приблизно 9% річного кошторису громади.



Проте Вишнівський сільський голова Віктор Сущик вважає, що виділення цих коштів не лише не зашкодить громаді, а навпаки поліпшить життя людей. А резонанс, який виник навколо цього, це, на його думку, справа рук політичних опонентів.



– Хто ініціював таку програму? Скільки коштів уже на неї виділено? – запитала "Сила правди".



– Такі рішення приймають депутати. 2 мільйони 5 тисяч вже виділено для Волинської митниці. Там так само люди працюють. Справа в тому, що ми ці гроші використовуємо для покращення обслуговування тих самих наших людей – населення, яке їде через пункт пропуску. Працівники не беруть це собі на харчування чи цигарки, ці кошти для людей, які користуються пунктом пропуску, послугами митниці.



– Яку вигоду отримує громада з того, що на її території функціонує митниця?



– У 2021 році митниця нам перерахувала ПДФО 16 млн 985 тисяч 800 гривень, а в 2022 році вони перерахували 20 млн 309 тисяч 989 гривень. Це наша вигода. А ми, в свою чергу, повинні віддячити для них. Так само робота, так само благо людей, наших жителів, тому що на нашій території знаходиться офіс митниці.



– Тобто на цей рік планується збільшити суму до 4 млн 900 тисяч гривень?



– Рішення планується, і я думаю його підтримають – вирішувати будуть депутати. Але це не значить, що ми маємо виділяти всі ці гроші. Це план на цей рік, а яка буде потреба, то це нам повідомлять. Скажуть мільйон – виділимо мільйон, скажуть менше – виділимо менше. Все залежить від депутатів, вони голосують і виділяють кошти.



– У мережі з’явилася інформація, що у селян у вашій громаді збирають по 110 доларів на дизель для митниці, це правда?



– Це не правда. Як це зрозуміти збирають? Якщо нормальна людина прочитаю цю новину, то сприйме це так, що ми ходимо по людях і збираємо по 100 доларів. Відповідно, у людей виникає щодо цього агресія. Ніхто грошей не збирає, це виділяють з бюджету. Але це не означає, що це критичні гроші і дуже велика сума для нашого бюджету. Ще була інформація, що у нашій громаді 1160 тисяч жителів. Це теж брехня, у нас – 8500 тисяч жителів.



– Чи правда, що дизельне паливо плануєте закупляти по 82 грн. за літр?



– Це в перспективі, тому що ви знаєте, що минулого року така ціна була. І невідомо, яка вона буде завтра. Тобто це пишеться проект, це не виділення коштів. У мене є накладні минулого року по митниці, то вони закупляли паливо по 48 гривень 10 копійок, а талони трохи дорожчі, по 52 гривні 05 копійок, а не по 82, як пишуть журналісти. Це звичайна реальна ціна, яка йде через тендер, як і потрібно.



Наша громада одна з найкращих в області. Тут немає ніяких порушень і корупції. Все згідно чинного законодавства – програми, рішення, сесії, голосування, все як має бути.



До слова, питання про внесення змін до Програми покращення функціонування Волинської митниці планували виносити на голосування під час сесії 3 березня. Однак 2 березня на сайті громади повідомили, що її перенесли.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Майже п’ять мільйонів гривень запланувала виділити на підтримку Волинської митниці Вишнівська територіальна громада Ковельського району. Відповідну програму сільська рада ухвалила ще торік. За ці кошти збираються купувати пальне, меблі, канцтовари і навіть прибирати на митниці.Центр журналістських розслідувань «Сила правди» з’ясував, як позначаться на добробуті Вишнівської громади такі видатки і чому митниця не спроможна сама себе забезпечити.У перші дні весни у засобах масової інформації з’явилась новина про те, що з селян Вишнівської громади збирають по 110 доларів на користь Волинської митниці. Її поширив київський журналіст. Згодом виявилось, що це маніпуляція. Хоч і не далека від істини. Насправді, з селян грошей не збирають, їх виділять з місцевого бюджету.Ще у червні 2022-го Вишнівська сільська територіальна громада, на території якої зокрема знаходиться адміністрація Волинської митниці і пункт пропуску «Ягодин-Дорогуськ», ухвалила Програму покращення функціонування Волинської митниці як відокремленого структурного підрозділу Державної митної служби України.Ініціатором і розробником програми була сама митниця. Згідно з рішенням, протягом 2022-2023 років з бюджету громади планували виділити 1 мільйон 400 тисяч гривень на придбання чотирьох установок в котельні і меблі.У 2023 воєнному році на митниці вирішили, що у програму потрібно внести зміни. Зокрема, збільшити її фінансування до 4 мільйонів 994 тисяч гривень і додатково покращити функціонування Волинської митниці, придбавши орг- і комп’ютерну техніку, мережевий насос, інвентар для господарсткої діяльності, поточний ремонт автомобільних вагових комплексів, дизпаливо і навіть послуги з благоустрою вбиралень.Та найбільше громадськість збурило те, що пальне, згідно з проєктом рішення, планують купувати за ціною 82 гривні за літр. У той час, як на АЗС воно коштує наразі 50 гривень за літр.Коли новина про це набула резонансу, на офіційній сторінці Волинської митниці у Facebook з’явилося пояснення ситуації. Такі «міжбюджетні трасферти» митники обґрунтовують недостатнім фінансуванням з державної казни і тим, що понад 60% податку з доходів фізичних осіб, а в даному випадку – податку з зарплат митників, осідає у місцевий. Тож, підсумовують: «Волинська митниця не заглядає в гаманець, а наповнює бюджет місцевих селян».У коментарях, до офіційного роз’яснення перший начальник Волинської митницізауважив, що сплата ПДФО це не подарунок, а обов’язок, а його повернення не передбачене законодавством України.Щодо розцінок на пальне, то у коментарі «Силі правди» речниця Волинської митницісказала таке:«Звідки така початкова цифра? Коли розроблялася в минулому році ця програма, ви пам’ятаєте, що робилося на ринку нафтопродуктів – дефіцит, невідомо чи будуть поставки, яка буде ціна. І ми на той час не могли цього передбачити. Але бюджетне законодавство чітко каже, що якщо якась ціна закладена, то вище неї, навіть якщо ринок диктує вище, ви не можете закуповувати, тому що його немає в програмі. Нижче можна закуповувати, а вище – ні. Жодне казначейство такого не пропустить, тому що це не відповідає програмі. Коли справа доходить до платіжок і розрахунків – повністю все контролює державне казначейство, і там – копійка до копійки – все має сходитися».До слова, бюджет Вишнівської громади у 2023 році за власними доходами орієнтовно становитиме 56 мільйонів гривень. Тож, витрати на підтримку митниці в рамках програми сягають приблизно 9% річного кошторису громади.Проте Вишнівський сільський головавважає, що виділення цих коштів не лише не зашкодить громаді, а навпаки поліпшить життя людей. А резонанс, який виник навколо цього, це, на його думку, справа рук політичних опонентів.– Такі рішення приймають депутати. 2 мільйони 5 тисяч вже виділено для Волинської митниці. Там так само люди працюють. Справа в тому, що ми ці гроші використовуємо для покращення обслуговування тих самих наших людей – населення, яке їде через пункт пропуску. Працівники не беруть це собі на харчування чи цигарки, ці кошти для людей, які користуються пунктом пропуску, послугами митниці.– У 2021 році митниця нам перерахувала ПДФО 16 млн 985 тисяч 800 гривень, а в 2022 році вони перерахували 20 млн 309 тисяч 989 гривень. Це наша вигода. А ми, в свою чергу, повинні віддячити для них. Так само робота, так само благо людей, наших жителів, тому що на нашій території знаходиться офіс митниці.– Рішення планується, і я думаю його підтримають – вирішувати будуть депутати. Але це не значить, що ми маємо виділяти всі ці гроші. Це план на цей рік, а яка буде потреба, то це нам повідомлять. Скажуть мільйон – виділимо мільйон, скажуть менше – виділимо менше. Все залежить від депутатів, вони голосують і виділяють кошти.– Це не правда. Як це зрозуміти збирають? Якщо нормальна людина прочитаю цю новину, то сприйме це так, що ми ходимо по людях і збираємо по 100 доларів. Відповідно, у людей виникає щодо цього агресія. Ніхто грошей не збирає, це виділяють з бюджету. Але це не означає, що це критичні гроші і дуже велика сума для нашого бюджету. Ще була інформація, що у нашій громаді 1160 тисяч жителів. Це теж брехня, у нас – 8500 тисяч жителів.– Це в перспективі, тому що ви знаєте, що минулого року така ціна була. І невідомо, яка вона буде завтра. Тобто це пишеться проект, це не виділення коштів. У мене є накладні минулого року по митниці, то вони закупляли паливо по 48 гривень 10 копійок, а талони трохи дорожчі, по 52 гривні 05 копійок, а не по 82, як пишуть журналісти. Це звичайна реальна ціна, яка йде через тендер, як і потрібно.Наша громада одна з найкращих в області. Тут немає ніяких порушень і корупції. Все згідно чинного законодавства – програми, рішення, сесії, голосування, все як має бути.До слова, питання про внесення змін до Програми покращення функціонування Волинської митниці планували виносити на голосування під час сесії 3 березня. Однак 2 березня на сайті громади повідомили, що її перенесли.

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