Завтра, 7 березня, у Луцьку прощатимуться з Героєм Андрієм Ніколайчуком, який загинув на «Азовсталі»

У рамках обміну з Росією в Україну повернули тіло лучанина Ніколайчука Андрія Валерійовича. Прощання з ним відбудеться завтра, 7 березня.Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.Старший лейтенант Андрій Ніколайчук (11.12.1979 року народження) проходив військову службу за контрактом з 2015 року у військовій частині Національної гвардії України. Загинув 12 квітня 2022 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України на металургійному комбінаті “Азовсталь” у місті Маріуполь.Прощання з військовослужбовцем відбудеться завтра, 7 березня, об 11 год. у кафедральному соборі Святої Трійці.Щирі співчуття рідним та близьким.Вічна пам’ять, честь та шана Герою!