Завтра, 7 березня, у Луцьку прощатимуться з Героєм Андрієм Ніколайчуком, який загинув на «Азовсталі»
Сьогодні, 10:36
У рамках обміну з Росією в Україну повернули тіло лучанина Ніколайчука Андрія Валерійовича. Прощання з ним відбудеться завтра, 7 березня.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Старший лейтенант Андрій Ніколайчук (11.12.1979 року народження) проходив військову службу за контрактом з 2015 року у військовій частині Національної гвардії України. Загинув 12 квітня 2022 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України на металургійному комбінаті “Азовсталь” у місті Маріуполь.
Прощання з військовослужбовцем відбудеться завтра, 7 березня, об 11 год. у кафедральному соборі Святої Трійці.
Щирі співчуття рідним та близьким.
Вічна пам’ять, честь та шана Герою!
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Старший лейтенант Андрій Ніколайчук (11.12.1979 року народження) проходив військову службу за контрактом з 2015 року у військовій частині Національної гвардії України. Загинув 12 квітня 2022 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України на металургійному комбінаті “Азовсталь” у місті Маріуполь.
Прощання з військовослужбовцем відбудеться завтра, 7 березня, об 11 год. у кафедральному соборі Святої Трійці.
Щирі співчуття рідним та близьким.
Вічна пам’ять, честь та шана Герою!
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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