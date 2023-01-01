Завтра, 7 березня, у Луцьку прощатимуться з Героєм Андрієм Ніколайчуком, який загинув на «Азовсталі»

Завтра, 7 березня, у Луцьку прощатимуться з Героєм Андрієм Ніколайчуком, який загинув на «Азовсталі»
У рамках обміну з Росією в Україну повернули тіло лучанина Ніколайчука Андрія Валерійовича. Прощання з ним відбудеться завтра, 7 березня.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

Старший лейтенант Андрій Ніколайчук (11.12.1979 року народження) проходив військову службу за контрактом з 2015 року у військовій частині Національної гвардії України. Загинув 12 квітня 2022 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України на металургійному комбінаті “Азовсталь” у місті Маріуполь.

Прощання з військовослужбовцем відбудеться завтра, 7 березня, об 11 год. у кафедральному соборі Святої Трійці.

Щирі співчуття рідним та близьким.

Вічна пам’ять, честь та шана Герою!

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!


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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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