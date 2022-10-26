Освітлення доріг і вулиць у Луцькій громаді: як вмикають електроенергію





Про це розповів Олександр Малець.



"100 % ліхтарів у нас працюють приблизно з 6:45 і до 23:00 вечора. Далі працюють ліхтарі в черговому режимі, тобто через один і тільки одна сторона дороги. По селах з 23:00 до 6-ої ранку сільські вулиці не світяться, крім Княгининка, де освітлення працює", – зазначив посадовець.



Другорядні вулиці в місті та приєднаних селах, каже заступник директора "Луцьксвітла", у нічний період здебільшого не освітлюються.



"Кілька дворів можуть освітлюватися. Це ті двори, які включені від тих підстанцій, що ми включаємо. Наприклад на проспекті Відродження у нас шість підстанцій, то з 23:00 залишається в робочому режимі тільки три, тому деякі двори можуть освітлюватися", – каже посадовець.



Щодо освітлення вулиць і доріг на постійній основі додаткових розпоряджень чи вказівок "Луцьксвітло" не отримувало, – зазначив Олександр Малець. Ліміти споживання електричної енергії на території Волині НЕК "Укренерго" не встановлює більш як два тижні.



"Раніше щоб зменшити навантаження, ми відключали вночі частину мережі. Зараз це відновили, тобто ми додатково повключали проспект Соборності, вулицю Кравчука, вулицю Дружби народів. Також три дні тому додатково підключили приєднані села", – додав посадовець.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькій громаді освітлення центральних доріг у повному режимі наразі працює з початку сутінок і до 23:00. Вночі освітлюється 70 % міста.Про це розповів Суспільному заступник директора з технічних питань комунального підприємства "Луцьксвітло""100 % ліхтарів у нас працюють приблизно з 6:45 і до 23:00 вечора. Далі працюють ліхтарі в черговому режимі, тобто через один і тільки одна сторона дороги. По селах з 23:00 до 6-ої ранку сільські вулиці не світяться, крім Княгининка, де освітлення працює", – зазначив посадовець.Другорядні вулиці в місті та приєднаних селах, каже заступник директора "Луцьксвітла", у нічний період здебільшого не освітлюються."Кілька дворів можуть освітлюватися. Це ті двори, які включені від тих підстанцій, що ми включаємо. Наприклад на проспекті Відродження у нас шість підстанцій, то з 23:00 залишається в робочому режимі тільки три, тому деякі двори можуть освітлюватися", – каже посадовець.Щодо освітлення вулиць і доріг на постійній основі додаткових розпоряджень чи вказівок "Луцьксвітло" не отримувало, – зазначив Олександр Малець. Ліміти споживання електричної енергії на території Волині НЕК "Укренерго" не встановлює більш як два тижні."Раніше щоб зменшити навантаження, ми відключали вночі частину мережі. Зараз це відновили, тобто ми додатково повключали проспект Соборності, вулицю Кравчука, вулицю Дружби народів. Також три дні тому додатково підключили приєднані села", – додав посадовець.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію