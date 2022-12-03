У Луцьку – ДТП: зіткнулися два автомобілі – вантажівка та Ford

У Луцьку – ДТП: зіткнулися два автомобілі – вантажівка та Ford
У Луцьку на вулиці Героїв УПА трапилася дорожньо-транспортна пригода. Зіткнулися два автомобілі - вантажівка та Ford.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

Автомобілі зазнали механічних пошкоджень.

Даних про потерпілих наразі немає.
У Луцьку – ДТП: зіткнулися два автомобілі – вантажівка та Ford

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Теги: ДТП, Луцьк, вантажівка
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