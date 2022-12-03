У Луцьку – ДТП: зіткнулися два автомобілі – вантажівка та Ford





Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.



Автомобілі зазнали механічних пошкоджень.



Даних про потерпілих наразі немає.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку на вулиці Героїв УПА трапилася дорожньо-транспортна пригода. Зіткнулися два автомобілі - вантажівка та Ford.Про цеповідомили очевидці.Автомобілі зазнали механічних пошкоджень.Даних про потерпілих наразі немає.

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