У Луцьку – ДТП: зіткнулися два автомобілі – вантажівка та Ford
Сьогодні, 09:36
У Луцьку на вулиці Героїв УПА трапилася дорожньо-транспортна пригода. Зіткнулися два автомобілі - вантажівка та Ford.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Автомобілі зазнали механічних пошкоджень.
Даних про потерпілих наразі немає.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Автомобілі зазнали механічних пошкоджень.
Даних про потерпілих наразі немає.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Читати оперативні новини в Telegram
Сьогодні, 09:51
Волинянин виготовив більше двох сотень тракторних кабін
Сьогодні, 09:50
У Луцьку – ДТП: зіткнулися два автомобілі – вантажівка та Ford
Сьогодні, 09:36
ЗСУ за добу ліквідували ще 650 окупантів
Сьогодні, 09:22
Медіа