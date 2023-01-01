Волинянин виготовив більше двох сотень тракторних кабін





Про це пише газета



Молодий беручкий Андрій Сидорчук переконаний: головне – віддаватися своїй роботі та виконувати її старанно. Тоді результат не забариться. Саме так і чинить житель Камінь-Каширщини. Тож слава про цього майстра розлетілася вже всією Україною.



А почав займатися зварювальними роботами Андрій Степанович років три тому. Хоча, зізнається, із дитинства мав тягу до праці із металом. Тож як підріс, почав більше цікавитися цією справою. Найперше взявся зварювати борони, драпаки до мотоблока батьківським, так званим «трансформаторним» апаратом.



«Учився, як кажуть, методом проб. Зварю, виїду в поле, спробую. Якщо щось не так чи поламалося, повертався назад, доварював, переробляв. Аж доки не виготовляв саме те, що хотів», – пригадує Андрій Сидорчук.



Згодом купив собі кращі, сучасніші зварювальні апарати і взявся до серйозніших робіт – почав майструвати вози, косарки і кабіни до тракторців. Ось саме останній товар найбільше пішов у руку майстрові. Бо ж так звані «китайські» трактори у наших краян останнім часом користуються великим попитом. Водночас більшість із них виготовляється без кабіни. Тож у холодну пору року працювати на них досить некомфортно. Через це українці звертаються до майстрів і доробляють до своїх чотириколісних помічників кабіни.



«Заводська коштує орієнтовно 2500 доларів. Звісно, не кожен може таке собі дозволити. А саморобні значно дешевші. Хоча за останній рік дуже зросли ціни на матеріал, відповідно, здорожчав і готовий товар. Але ми все одно беремо по мінімуму, зважаючи на те, що людям зараз неабияк фінансово сутужно», – каже броницький майстер.



Метал в основному закуповує він у районному центрі. Хоча замовник може і привезти власний. Далі ж зварювальник обговорює із людиною, якої форми, кольору має бути кабіна. Це все обов’язково враховує у своїй роботі, бо ж бажання замовника – головне. Також пропонує щось із новенького. Адже тепер, як розповідає Андрій Сидорчук, у нагоді неабияк стає інтернет, де можна почерпнути багато ідей. А якщо до побаченого додати щось своє, то виходить і зовсім новий виріб. Тут, переконаний чоловік, головне – не боятися експериментувати та вкладати душу в свою роботу. Тоді й результат буде хорошим.



Тож не дивно, що слава про майстра із Камінь-Каширщини швидко розлетілася далеко за межі району. В результаті виготовлені Андрієм Степановичем тракторні кабіни тепер є по всіх куточках України. А їх з-під умілої руки зварювальника із Брониці вийшло вже немало – більше двох сотень.



Наталія МУХА.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Майстер із Брониці Камінь-Каширської громади Андрій Сидорчук виготовив понад двісті тракторних кабін.Про це пише газета "Нове життя" Молодий беручкийпереконаний: головне – віддаватися своїй роботі та виконувати її старанно. Тоді результат не забариться. Саме так і чинить житель Камінь-Каширщини. Тож слава про цього майстра розлетілася вже всією Україною.А почав займатися зварювальними роботами Андрій Степанович років три тому. Хоча, зізнається, із дитинства мав тягу до праці із металом. Тож як підріс, почав більше цікавитися цією справою. Найперше взявся зварювати борони, драпаки до мотоблока батьківським, так званим «трансформаторним» апаратом.«Учився, як кажуть, методом проб. Зварю, виїду в поле, спробую. Якщо щось не так чи поламалося, повертався назад, доварював, переробляв. Аж доки не виготовляв саме те, що хотів», – пригадує Андрій Сидорчук.Згодом купив собі кращі, сучасніші зварювальні апарати і взявся до серйозніших робіт – почав майструвати вози, косарки і кабіни до тракторців. Ось саме останній товар найбільше пішов у руку майстрові. Бо ж так звані «китайські» трактори у наших краян останнім часом користуються великим попитом. Водночас більшість із них виготовляється без кабіни. Тож у холодну пору року працювати на них досить некомфортно. Через це українці звертаються до майстрів і доробляють до своїх чотириколісних помічників кабіни.«Заводська коштує орієнтовно 2500 доларів. Звісно, не кожен може таке собі дозволити. А саморобні значно дешевші. Хоча за останній рік дуже зросли ціни на матеріал, відповідно, здорожчав і готовий товар. Але ми все одно беремо по мінімуму, зважаючи на те, що людям зараз неабияк фінансово сутужно», – каже броницький майстер.Метал в основному закуповує він у районному центрі. Хоча замовник може і привезти власний. Далі ж зварювальник обговорює із людиною, якої форми, кольору має бути кабіна. Це все обов’язково враховує у своїй роботі, бо ж бажання замовника – головне. Також пропонує щось із новенького. Адже тепер, як розповідає Андрій Сидорчук, у нагоді неабияк стає інтернет, де можна почерпнути багато ідей. А якщо до побаченого додати щось своє, то виходить і зовсім новий виріб. Тут, переконаний чоловік, головне – не боятися експериментувати та вкладати душу в свою роботу. Тоді й результат буде хорошим.Тож не дивно, що слава про майстра із Камінь-Каширщини швидко розлетілася далеко за межі району. В результаті виготовлені Андрієм Степановичем тракторні кабіни тепер є по всіх куточках України. А їх з-під умілої руки зварювальника із Брониці вийшло вже немало – більше двох сотень.

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