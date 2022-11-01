Мав при собі наркотики: 34-річний лучанин хотів відкупитися від поліцейських за 33 тисячі гривень

Учора, 5 березня, у Луцьку співробітники групи реагування патрульної поліції за порушення правил дорожнього руху зупинили автомобіль Opel Vivaro. Чоловік мав при собі наркотики та пропонував хабар.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.За кермом транспортного засобу перебував 34-річний лучанин. Під час огляду автомобіля у ньому виявили поліетиленовий пакет з, ймовірно, наркотичними речовинами, вагою близько 20 грам.Аби правоохоронці «закрили очі» на правопорушення, керманич запропонував їм неправомірну вигоду. Понад 33 тисячі гривень він поклав до речового ящика службового авто.На місце події поліцейські викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції. Слідчі належним чином задокументували факт дачі хабаря та зберігання заборонених речовин.Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 369 та 309 Кримінального кодексу України. Триває розслідування.