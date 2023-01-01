Британська розвідка оновила карту боїв в Україні: де окупанти наступають





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За оновленими даними від британської розвідки, традиційно ворог не полишає своїх намірів захопити Бахмут, тому запеклі бої за місто продовжуються. Разом з тим противник атакує в напрямку Вугледара.



Тим часом окупаційні війська посилили атаки та обстріли на Білогорівку Луганської області та Кремінський напрямок, водночас на Сватівському напрямку ситуація є більш стабільною.



Зокрема, бої йдуть у лісах Кремінної, біля Макіївки та Площанки. Атаки ворога були відбиті в районах Білогорівки та Невського.



Своєю чергою на Куп’янському напрямку продовжуються артилерійські удари противника.



Щодо Запорізького напрямку - там російські війська обороняються, а на Херсонському намагаються вдавати "активність".



Нагадаємо, за даними аналітиків ISW, швидка кульмінація наступу окупантів біля Бахмута, спроба штурму Вугледара і наступ військ РФ в Луганській області, що зупинився, ймовірно, створюють хороші умови для контрнаступальних операцій ЗСУ.



Військове командування України, ймовірно, прийняло рішення про обмежене

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Окупанти продовжують свій наступ на сході України, а українські сили дають їм відсіч. Противник атакує на п’ятьох напрямках: Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Шахтарському.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міноборони Британії.За оновленими даними від британської розвідки, традиційно ворог не полишає своїх намірів захопити Бахмут, тому запеклі бої за місто продовжуються. Разом з тим противник атакує в напрямку Вугледара.Тим часом окупаційні війська посилили атаки та обстріли на Білогорівку Луганської області та Кремінський напрямок, водночас на Сватівському напрямку ситуація є більш стабільною.Зокрема, бої йдуть у лісах Кремінної, біля Макіївки та Площанки. Атаки ворога були відбиті в районах Білогорівки та Невського.Своєю чергою на Куп’янському напрямку продовжуються артилерійські удари противника.Щодо Запорізького напрямку - там російські війська обороняються, а на Херсонському намагаються вдавати "активність".Нагадаємо, за даними аналітиків ISW, швидка кульмінація наступу окупантів біля Бахмута, спроба штурму Вугледара і наступ військ РФ в Луганській області, що зупинився, ймовірно, створюють хороші умови для контрнаступальних операцій ЗСУ.Військове командування України, ймовірно, прийняло рішення про обмежене тактичне відведення військ на найгарячішій ділянці фронту в Бахмуті через руйнування місцевого залізничного мосту, який пролягає через річку на північному сході міста (про це свідчать нещодавні геолокаційні кадри). При цьому говорити, що ЗСУ вирішили остаточно вийти з Бахмуту поки що рано, вважають в американському Інституті вивчення війни ISW.

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