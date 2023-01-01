Британська розвідка оновила карту боїв в Україні: де окупанти наступають
Сьогодні, 13:45
Окупанти продовжують свій наступ на сході України, а українські сили дають їм відсіч. Противник атакує на п’ятьох напрямках: Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Шахтарському.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міноборони Британії.
За оновленими даними від британської розвідки, традиційно ворог не полишає своїх намірів захопити Бахмут, тому запеклі бої за місто продовжуються. Разом з тим противник атакує в напрямку Вугледара.
Тим часом окупаційні війська посилили атаки та обстріли на Білогорівку Луганської області та Кремінський напрямок, водночас на Сватівському напрямку ситуація є більш стабільною.
Зокрема, бої йдуть у лісах Кремінної, біля Макіївки та Площанки. Атаки ворога були відбиті в районах Білогорівки та Невського.
Своєю чергою на Куп’янському напрямку продовжуються артилерійські удари противника.
Щодо Запорізького напрямку - там російські війська обороняються, а на Херсонському намагаються вдавати "активність".
Нагадаємо, за даними аналітиків ISW, швидка кульмінація наступу окупантів біля Бахмута, спроба штурму Вугледара і наступ військ РФ в Луганській області, що зупинився, ймовірно, створюють хороші умови для контрнаступальних операцій ЗСУ.
Військове командування України, ймовірно, прийняло рішення про обмежене тактичне відведення військ на найгарячішій ділянці фронту в Бахмуті через руйнування місцевого залізничного мосту, який пролягає через річку на північному сході міста (про це свідчать нещодавні геолокаційні кадри). При цьому говорити, що ЗСУ вирішили остаточно вийти з Бахмуту поки що рано, вважають в американському Інституті вивчення війни ISW.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міноборони Британії.
За оновленими даними від британської розвідки, традиційно ворог не полишає своїх намірів захопити Бахмут, тому запеклі бої за місто продовжуються. Разом з тим противник атакує в напрямку Вугледара.
Тим часом окупаційні війська посилили атаки та обстріли на Білогорівку Луганської області та Кремінський напрямок, водночас на Сватівському напрямку ситуація є більш стабільною.
Зокрема, бої йдуть у лісах Кремінної, біля Макіївки та Площанки. Атаки ворога були відбиті в районах Білогорівки та Невського.
Своєю чергою на Куп’янському напрямку продовжуються артилерійські удари противника.
Щодо Запорізького напрямку - там російські війська обороняються, а на Херсонському намагаються вдавати "активність".
Нагадаємо, за даними аналітиків ISW, швидка кульмінація наступу окупантів біля Бахмута, спроба штурму Вугледара і наступ військ РФ в Луганській області, що зупинився, ймовірно, створюють хороші умови для контрнаступальних операцій ЗСУ.
Військове командування України, ймовірно, прийняло рішення про обмежене тактичне відведення військ на найгарячішій ділянці фронту в Бахмуті через руйнування місцевого залізничного мосту, який пролягає через річку на північному сході міста (про це свідчать нещодавні геолокаційні кадри). При цьому говорити, що ЗСУ вирішили остаточно вийти з Бахмуту поки що рано, вважають в американському Інституті вивчення війни ISW.
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