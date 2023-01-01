Погода на завтра, 22 березня, у Луцьку та Волинській області





Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.



Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 8-13° тепла.



За даними Sinoptik, у Луцьку хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів.





Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +2° до +12°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У середу, 22 березня, на Волині очікується хмарність з проясненнями, місцями невеликий дощ, вночі та вранці місцями туман.Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 8-13° тепла.За даними Sinoptik, у Луцьку хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів.Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +2° до +12°.

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