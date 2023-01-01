Погода на завтра, 22 березня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
У середу, 22 березня, на Волині очікується хмарність з проясненнями, місцями невеликий дощ, вночі та вранці місцями туман.
Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 8-13° тепла.
За даними Sinoptik, у Луцьку хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +2° до +12°.
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Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 8-13° тепла.
За даними Sinoptik, у Луцьку хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +2° до +12°.
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Сьогодні, 20:00
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