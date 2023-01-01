На Харківщині загинув випускник Волинського військового ліцею Тарас Коханюк

На Харківщині загинув випускник Волинського військового ліцею Тарас Коханюк
На війні проти Росії загинув Тарас Коханюк, випускник Волинського військового ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою, який закінчив його у 2011 року.

Про це повідомили на сторінці навчального закладу.

Герой обороняв Україну поблизу населеного пункту Кругляківка Куп’янського району Харківської області, де від ворожого обстрілу в районі виконання бойових завдань, трагічно загинув.

Похорон Героя Тараса Коханюка відбудеться 22 березня о 14 годині біля будинку загиблого (смт Млинів, вул. Покровська, 33) з подальшою відправою в Свято-Михайлівському храмі селища Млинів.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя. Вічна пам‘ять, честь і шана!

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Теги: Тарас Коханюк, загинув
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