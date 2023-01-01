Серед тих, кого найчастіше шукають у Реєстрі ДержZрадників — двоє волинян
Сьогодні, 19:22
За рік функціонування Реєстр ДержZрадників відвідало понад 1,6 млн осіб. Однією з найпопулярніших категорій виявились зірки — спортсмени, артисти, співаки та діячі культури. Серед ТОП-5 у пошуку — двоє волинян.
Про це повідомляє Чесно.
Очолює рейтинг пошукових запитів ексчемпіон світу з боксу Василь Ломаченко.
На другому місці також спортсмен — футболіст з Луцька Анатолій Тимощук. Він асистент головного тренера російського ФК “Зеніт” з 2017 року. З початку повномасштабного вторгнення називає війну “спеціальною операцією” та стверджує, що не бачить різниці між українським та російським народами. На початку 2023 року Тимощук намагався оскаржити рішення УАФ про довічне відсторонення його від українського футболу. Проте апеляційний комітет УАФ відхилив скаргу ексфутболіста.
На третьому місці рейтингу зірок — співачка Ані Лорак. Діячка культури та колишня керівниця театру на Херсонщині Тетяна Калиновська посіла четверте місце рейтингу.
Замикає п’ятірку рейтингу музикант з Луцька Ілля Сметанін. Після повномасштабного вторгнення Сметанін, за інформацією спецслужб, наводив російські ракети на інфраструктуру Волині. Зокрема Сметанін коригував обстріл аеропорту, в результаті чого ракетним ударом було повністю зруйновано його інфраструктуру. У березні минулого року СБУ затримала коригувальника та оголосила йому підозру в державній зраді. Наразі його утримують під вартою.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Що відомо про справу Сметаніна, який співпрацював з росіянами і «здав» луцький аеродром
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Чесно.
Очолює рейтинг пошукових запитів ексчемпіон світу з боксу Василь Ломаченко.
На другому місці також спортсмен — футболіст з Луцька Анатолій Тимощук. Він асистент головного тренера російського ФК “Зеніт” з 2017 року. З початку повномасштабного вторгнення називає війну “спеціальною операцією” та стверджує, що не бачить різниці між українським та російським народами. На початку 2023 року Тимощук намагався оскаржити рішення УАФ про довічне відсторонення його від українського футболу. Проте апеляційний комітет УАФ відхилив скаргу ексфутболіста.
На третьому місці рейтингу зірок — співачка Ані Лорак. Діячка культури та колишня керівниця театру на Херсонщині Тетяна Калиновська посіла четверте місце рейтингу.
Замикає п’ятірку рейтингу музикант з Луцька Ілля Сметанін. Після повномасштабного вторгнення Сметанін, за інформацією спецслужб, наводив російські ракети на інфраструктуру Волині. Зокрема Сметанін коригував обстріл аеропорту, в результаті чого ракетним ударом було повністю зруйновано його інфраструктуру. У березні минулого року СБУ затримала коригувальника та оголосила йому підозру в державній зраді. Наразі його утримують під вартою.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Що відомо про справу Сметаніна, який співпрацював з росіянами і «здав» луцький аеродром
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Серед тих, кого найчастіше шукають у Реєстрі ДержZрадників — двоє волинян
Сьогодні, 19:22
Світязь піднявся до рекордного за останні роки рівня. ФОТО
Сьогодні, 17:48
Медіа