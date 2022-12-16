Потяг «Київ-Луцьк» та «Луцьк-Київ» курсуватиме 4 рази на тиждень

З 10 березня і до 1 травня включно потяг сполученням «Київ-Луцьк» та «Луцьк-Київ» курсуватиме 4 рази на тиждень.Про це повідомили в «Укрзалізниці».Потяг курсуватиме у понеділок, п’ятницю, суботу та неділю.Поїзд відправляється з Києва уранці після 6 години і прибуває до Луцька після 13 години. З Луцька на столицю потяг вирушає о 15.22 год. До Києва прибуває о 21.13.Загалом час перебування потягу у дорозі лише на пів години більший, ніж у маршрутки Луцьк-Київ. Ціна становить 402 грн у вагоні другого класу і 701 грн у вагоні першого класу.