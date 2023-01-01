Призначили нового голову «Укрзалізниці»

Призначили нового голову «Укрзалізниці»
Кабінет міністрів достроково припинив повноваження голови правління "Укрзалізниці" Олександра Камишіна, якого Рада призначила головою Мінстратегпрому, новим головою УЗ призначили члена правління Євгена Лященка.

Про це йдеться у розпорядженні уряду від 21 березня.

Кабмін достроково припинив повноваження Камишіна як голови правління УЗ та Лященка як члена правління УЗ.

Водночас Лященка призначили з 23 березня 2023 року головою правління УЗ строком на два роки.

Кабмін уповноважив голову наглядової ради компанії підписати контракт із Лященком.

Віцепремʼєр-міністр – міністр із відновлення України Олександр Кубраков назвав ключові завдання Лященка на посаді.

«Перша – продовження реформи УЗ, а саме виділення окремих бізнес-вертикалей відповідно до сфери діяльності (пасажирська, вантажна, виробнича та інфраструктурна) і відповідність до європейського законодавства, особливо в питаннях безпеки та інклюзивності.

Друга – виконання інвестиційної програми – розвиток експортних шляхів та створення необхідної інфраструктури, електрифікація необхідних залізничних ділянок тощо. Третя – вихід компанії на беззбитковість. Тут уже ухвалений План необхідних заходів та є воля на виконання», – написав Кубраков у фейсбуці.

Верховна Рада 21 березня призначила колишнього голову правління «Укрзалізниці» Олександра Камишіна міністром з питань стратегічних галузей промисловості України.

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