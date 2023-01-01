Призначили нового голову «Укрзалізниці»

Олександра Камишіна, якого Рада призначила головою Мінстратегпрому, новим головою УЗ призначили члена правління Євгена Лященка.



Про це йдеться у



Кабмін достроково припинив повноваження Камишіна як голови правління УЗ та Лященка як члена правління УЗ.



Водночас Лященка призначили з 23 березня 2023 року головою правління УЗ строком на два роки.



Кабмін уповноважив голову наглядової ради компанії підписати контракт із Лященком.



Віцепремʼєр-міністр – міністр із відновлення України Олександр Кубраков



«Перша – продовження реформи УЗ, а саме виділення окремих бізнес-вертикалей відповідно до сфери діяльності (пасажирська, вантажна, виробнича та інфраструктурна) і відповідність до європейського законодавства, особливо в питаннях безпеки та інклюзивності.



Друга – виконання інвестиційної програми – розвиток експортних шляхів та створення необхідної інфраструктури, електрифікація необхідних залізничних ділянок тощо. Третя – вихід компанії на беззбитковість. Тут уже ухвалений План необхідних заходів та є воля на виконання», – написав Кубраков у фейсбуці.



Верховна Рада 21 березня призначила колишнього голову правління «Укрзалізниці» Олександра Камишіна міністром з питань стратегічних галузей промисловості України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кабінет міністрів достроково припинив повноваження голови правління "Укрзалізниці", якого Рада призначила головою Мінстратегпрому, новим головою УЗ призначили члена правлінняПро це йдеться у розпорядженні уряду від 21 березня.Кабмін достроково припинив повноваження Камишіна як голови правління УЗ та Лященка як члена правління УЗ.Водночас Лященка призначили з 23 березня 2023 року головою правління УЗ строком на два роки.Кабмін уповноважив голову наглядової ради компанії підписати контракт із Лященком.Віцепремʼєр-міністр – міністр із відновлення України назвав ключові завдання Лященка на посаді.«Перша – продовження реформи УЗ, а саме виділення окремих бізнес-вертикалей відповідно до сфери діяльності (пасажирська, вантажна, виробнича та інфраструктурна) і відповідність до європейського законодавства, особливо в питаннях безпеки та інклюзивності.Друга – виконання інвестиційної програми – розвиток експортних шляхів та створення необхідної інфраструктури, електрифікація необхідних залізничних ділянок тощо. Третя – вихід компанії на беззбитковість. Тут уже ухвалений План необхідних заходів та є воля на виконання», – написав Кубраков у фейсбуці.Верховна Рада 21 березня призначила колишнього голову правління «Укрзалізниці» Олександра Камишіна міністром з питань стратегічних галузей промисловості України.

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