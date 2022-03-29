Під час мінометрого обстрілу Бахмута загинув воїн з Волині





19 березня під час мінометного обстрілу в районі населеного пункту Бахмут Донецької області загинув Валентин Степко, 23.05.1984 року народження, житель села Брани.



Про це



Зустрічатимуть загиблого Героя у громаді завтра, 22 березня, приблизно о 10:30.



Просять жителів смт Мар'янівка, сіл Довгів, Брани, Борисковичі та інших населених пунктів громади долучитись та вшанувати Захисника України (створити живий коридор).



Детальну інформацію щодо поховання Героя повідомлять згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття батькам, рідним та близьким загиблого. Вічна пам’ять та слава Захиснику України!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мар’янівська селищна територіальна громада втратила ще одного Героя.19 березня під час мінометного обстрілу в районі населеного пункту Бахмут Донецької області загинув, 23.05.1984 року народження, житель села Брани.Про це повідомили у Мар'янівській громаді.Зустрічатимуть загиблого Героя у громаді завтра, 22 березня, приблизно о 10:30.Просять жителів смт Мар'янівка, сіл Довгів, Брани, Борисковичі та інших населених пунктів громади долучитись та вшанувати Захисника України (створити живий коридор).Детальну інформацію щодо поховання Героя повідомлять згодом.

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