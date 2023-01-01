Добрі новини від ВолиньPost за 21 березня

Дякуємо кожному та кожній, хто причетний до світлих звісток, адже їх так бракує у лихий час. Завдяки вам щовечора маємо добрі новини.Сьогодні, 21 березня, ми писали про таке:Вибух у місті Джанкой на півночі тимчасово окупованого Криму знищив російські крилаті ракети Калібр НК під час їхнього транспортування залізницею.– Загадкова «бавовна» продовжує процес демілітаризації росії та готує український півострів Крим до деокупації, – наголошують у ГУР.ЖФК «Ладомир» із Володимира розгромно переміг «Лідер» і достроково став чемпіоном України з футзалу серед жінок. Це перша перемога в історії клубу у Вищій лізі. До того ж «Ладомир» став першою командою з Волині, якій підкорилося подібне досягнення.У понеділок, 20 березня, в селі Полонка Боратинської громади відбулася особлива подія – місцевий мешканець, ветеран Другої світової війни,відзначив свій 100-річний ювілей. Микола Павлович має за плечима насичений життєвий шлях і багато здобутків, як трудових, так і особистих. Одним з них є велика, любляча родина: 3 дітей, 9 внуків, 18 правнуків та 5 праправнуків.За минулу добу Сили оборони знищили ще 960 окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.03.23 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 166570 (+960) осіб,танків ‒ 3552 (+15) од,бойових броньованих машин ‒ 6879 (+10) од,артилерійських систем – 2586 (+9) од,РСЗВ – 507 (+0) од,засобів ППО ‒ 270 (+0) од,літаків – 305 (+0) од,гелікоптерів – 290 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2167 (+7),крилатих ракет ‒ 907 (+0),кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 5428 (+12) од,спеціальної техніки ‒ 266 (+1).Заснувати сад чи теплицю, швейне підприємство чи навіть косметичну компанію, а також – розширити вже існуючий бізнес. Навіть під час війни українці наважуються започаткувати власну справу та створювати нові робочі місця. Щоби допомогти громадянам зменшити безробіття, розвивати свій бізнес, і, як наслідок, підтримувати економіку, держава продовжує допомагати вже працюючим та майбутнім підприємцям.У липні минулого року урядовці запустили грантову програму єРобота, в рамках якої вже видали майже 4 тис. грантів на понад 1,5 млрд гривень. Прийом заявок триває і зараз.З перших днів повномасштабного вторгнення у Луцьку діє ініціатива «Павутинка». Щодня волонтери створюють для військових сітки на фронт, які допомагають замаскуватися від ворога і рятують життя. За рік до «Павутинки» долучилися не лише волиняни, а й ті, хто покинув свої домівки через війну.Все починалося з ініціативи двох жінок –та. Вони уже на другий день війни вирішили, що мусять зробити щось корисне. Обидві – художниці, тож одразу почали перебирати варіанти, що можна зробити. Галина домовилася за приміщення у мистецькій галереї, підшукала перших волонтерів і робота «закипіла».Сьогодні, 21 березня, у Луцьку офіційно відкрили центр Дія.Бізнес. У ньому місцеві підприємці та підприємиці зможуть отримати безкоштовні консультації, знайти однодумців та навчатися у комфортній локації.До центру може прийти кожен та кожна, хто мріє розпочати власну справу, уже від завтра, 22 березня.