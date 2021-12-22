У Луцьку відкрили центр підтримки підприємців Дія.Бізнес. ФОТО

У Луцьку відкрили центр підтримки підприємців Дія.Бізнес. ФОТО
Сьогодні, 21 березня, у Луцьку офіційно відкрили центр Дія.Бізнес. У ньому місцеві підприємці та підприємиці зможуть отримати безкоштовні консультації, знайти однодумців та навчатися у комфортній локації.

Дія.Бізнес – національний проєкт із розвитку підприємництва та експорту. Як зазначила заступниця Міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан, проєкт має дві складові: онлайн-портал та мережу центрів підтримки підприємців. Один із таких центрів відтепер працюватиме у Луцьку. Його відкрили з ініціативи Міністерства цифрової трансформації України, Офісу з розвитку підприємництва та експорту за сприяння Волинської обласної державної адміністрації і підтримки IT-компаній Ideil, Redesign, Ukrsibbank BNP Paribas Group та Mastercard.

Дія.Бізнес прагне надихати створювати бізнес в Україні і навчати підприємництву з дитинства. До центру може прийти кожен та кожна, хто мріє розпочати власну справу, уже від завтра, 22 березня.
У Луцьку відкрили центр підтримки підприємців Дія.Бізнес. ФОТО

У Дія.Бізнес волиняни та волинянки зможуть отримувати безоплатні консультації щодо бізнесу й брати участь у подіях та освітніх програмах для підприємців.
У Луцьку відкрили центр підтримки підприємців Дія.Бізнес. ФОТО

До слова, серед цікавих функцій Дія.Бізнес – pop-up локація для тест-драйву продукту перед виходом на ринок. Тобто у такий спосіб волинські підприємці й підприємиці мають змогу рекламувати свої вироби відразу у центрі.
У Луцьку відкрили центр підтримки підприємців Дія.Бізнес. ФОТО

Також, за словами заступниці голови Волинської ОВА з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Вікторії Левчук, у Дія.Бізнес на вас чекає спільнота однодумців, що неабияк допоможе з пошуком партнерів та залученням інвестицій.

«Люди, які хочуть бути підприємцями, які мають талант, які мають ідеї, вони можуть прийти сюди, зустрітися, обмінятися досвідом, діловими контактами, навчатися і створювати нові проекти не тільки в масштабах нашого регіону, а в масштабах цілої країни», – зауважила Вікторія Левчук.
У Луцьку відкрили центр підтримки підприємців Дія.Бізнес. ФОТО

Окрім того, Дія.Бізнес стане в нагоді і досвідченим підприємцям. У цьому переконаний засновник IТ-компанії Ideil Вадим Махомед:

«А хіба не треба вчитися, розвивати себе, свої компанії? Хіба не треба оптимізовувати та автоматизовувати бізнес-процеси? Як це робити, де взяти ці знання? Точно так само Дія.Бізнес може тут допомогти!».

Адреса та контакти Дія.Бізнес:

м. Луцьк, вул. Богдана Хмельницького, 26 (4 поверх),
+38067 222 40 32.
У Луцьку відкрили центр підтримки підприємців Дія.Бізнес. ФОТО
У Луцьку відкрили центр підтримки підприємців Дія.Бізнес. ФОТО
У Луцьку відкрили центр підтримки підприємців Дія.Бізнес. ФОТО


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Теги: Дія.Бізнес, Луцьк, відкриття
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