На Херсонщині загинув захисник з Волині Андрій Михальчук
Сьогодні, 16:09
На війні із Росією загинув 44-житель Шацької громади Андрій Михальчук.
Про це повідомили у 4 відділі Ковельського РТЦК та СП.
Герой загинув 11 березня у районі села Гряниківка на Херсонщині.
Волинянин проходив службу у військовій частини А 1008 на посаді бойового медика взводу механізованої роти механізованого батальйону. Був призваний на військову службу по мобілізації Четвертим відділом Ковельського РТЦК та СП 19 липня 2022 року.
«Війна обірвала життя прекрасного сім’янина, люблячого батька. Герой мужньо захищав рубежі нашої країни від російських окупантів, віддав життя за волю України!» - висловлюють співчуття рідним та близьким загиблого захисника.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним загиблого Героя. Вічна пам’ять, честь і слава!
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Про це повідомили у 4 відділі Ковельського РТЦК та СП.
Герой загинув 11 березня у районі села Гряниківка на Херсонщині.
Волинянин проходив службу у військовій частини А 1008 на посаді бойового медика взводу механізованої роти механізованого батальйону. Був призваний на військову службу по мобілізації Четвертим відділом Ковельського РТЦК та СП 19 липня 2022 року.
«Війна обірвала життя прекрасного сім’янина, люблячого батька. Герой мужньо захищав рубежі нашої країни від російських окупантів, віддав життя за волю України!» - висловлюють співчуття рідним та близьким загиблого захисника.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним загиблого Героя. Вічна пам’ять, честь і слава!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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