На трасі Ковель-Тереблече з автобуса під час руху випала жінка
Сьогодні, 16:35
20 березня вранці з рейсового автобуса, який прямував з Тернополя до Івано-Франківська на проїжджу частину випала пасажирка. За попередніми даними, жінка готувалася вийти з транспорту на зупинці і, можливо, випадково натиснула на ручку дверей.
Про це повідомляє поліція Тернопільської області.
Водій різко зупинив транспорт і в нього врізався тягач "Volvo", який слідував позаду, не дотримуючись безпечної дистанції.
В результаті ДТП постраждала 57 -річна пасажирка, яка випала з транспорту. У потерпілої тяжкі травми голови, вона перебуває в реанімаційному відділені теребовлянської лікарні без свідомості.
Слідчі встановлюють причини нещастя і просять відгукнутися пасажирів, які на момент ДТП перебували в салоні транспортного засобу та інших очевидців події. Будь-яка інформація може стати корисною для подальшого розслідування даного кримінального провадження і встановлення винних.
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Про це повідомляє поліція Тернопільської області.
Водій різко зупинив транспорт і в нього врізався тягач "Volvo", який слідував позаду, не дотримуючись безпечної дистанції.
В результаті ДТП постраждала 57 -річна пасажирка, яка випала з транспорту. У потерпілої тяжкі травми голови, вона перебуває в реанімаційному відділені теребовлянської лікарні без свідомості.
Слідчі встановлюють причини нещастя і просять відгукнутися пасажирів, які на момент ДТП перебували в салоні транспортного засобу та інших очевидців події. Будь-яка інформація може стати корисною для подальшого розслідування даного кримінального провадження і встановлення винних.
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