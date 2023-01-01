На трасі Ковель-Тереблече з автобуса під час руху випала жінка

На трасі Ковель-Тереблече з автобуса під час руху випала жінка
20 березня вранці з рейсового автобуса, який прямував з Тернополя до Івано-Франківська на проїжджу частину випала пасажирка. За попередніми даними, жінка готувалася вийти з транспорту на зупинці і, можливо, випадково натиснула на ручку дверей.

Про це повідомляє поліція Тернопільської області.

Водій різко зупинив транспорт і в нього врізався тягач "Volvo", який слідував позаду, не дотримуючись безпечної дистанції.

В результаті ДТП постраждала 57 -річна пасажирка, яка випала з транспорту. У потерпілої тяжкі травми голови, вона перебуває в реанімаційному відділені теребовлянської лікарні без свідомості.

Слідчі встановлюють причини нещастя і просять відгукнутися пасажирів, які на момент ДТП перебували в салоні транспортного засобу та інших очевидців події. Будь-яка інформація може стати корисною для подальшого розслідування даного кримінального провадження і встановлення винних.

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Теги: Ковель-Тереблече, випала жінка, маршрутка
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