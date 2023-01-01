На трасі Ковель-Тереблече з автобуса під час руху випала жінка





Про це



Водій різко зупинив транспорт і в нього врізався тягач "Volvo", який слідував позаду, не дотримуючись безпечної дистанції.



В результаті ДТП постраждала 57 -річна пасажирка, яка випала з транспорту. У потерпілої тяжкі травми голови, вона перебуває в реанімаційному відділені теребовлянської лікарні без свідомості.



Слідчі встановлюють причини нещастя і просять відгукнутися пасажирів, які на момент ДТП перебували в салоні транспортного засобу та інших очевидців події. Будь-яка інформація може стати корисною для подальшого розслідування даного кримінального провадження і встановлення винних.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 20 березня вранці з рейсового автобуса, який прямував з Тернополя до Івано-Франківська на проїжджу частину випала пасажирка. За попередніми даними, жінка готувалася вийти з транспорту на зупинці і, можливо, випадково натиснула на ручку дверей.Про це повідомляє поліція Тернопільської області.Водій різко зупинив транспорт і в нього врізався тягач "Volvo", який слідував позаду, не дотримуючись безпечної дистанції.В результаті ДТП постраждала 57 -річна пасажирка, яка випала з транспорту. У потерпілої тяжкі травми голови, вона перебуває в реанімаційному відділені теребовлянської лікарні без свідомості.Слідчі встановлюють причини нещастя і просять відгукнутися пасажирів, які на момент ДТП перебували в салоні транспортного засобу та інших очевидців події. Будь-яка інформація може стати корисною для подальшого розслідування даного кримінального провадження і встановлення винних.

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