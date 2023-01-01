Захищаючи незалежність України, загинув Герой з Волині Микола Лівак
Сьогодні, 17:10
У бою з російськими окупантами загинув захисник з Волині Микола Лівак.
Про це повідомили у Затурцівській громаді.
"Небесне військо поповнилось ще одним Героєм. Поблизу Куп'янська загинув Лівак Микола Леонтійович, житель села Маньків. Приносимо щирі співчуття сім’ї, рідним та побратимам", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про дату та час прощання із загиблим воїном повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Затурцівській громаді.
"Небесне військо поповнилось ще одним Героєм. Поблизу Куп'янська загинув Лівак Микола Леонтійович, житель села Маньків. Приносимо щирі співчуття сім’ї, рідним та побратимам", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про дату та час прощання із загиблим воїном повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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