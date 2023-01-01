Захищаючи незалежність України, загинув Герой з Волині Микола Лівак

Захищаючи незалежність України, загинув Герой з Волині Микола Лівак
У бою з російськими окупантами загинув захисник з Волині Микола Лівак.

Про це повідомили у Затурцівській громаді.

"Небесне військо поповнилось ще одним Героєм. Поблизу Куп'янська загинув Лівак Микола Леонтійович, житель села Маньків. Приносимо щирі співчуття сім’ї, рідним та побратимам", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про дату та час прощання із загиблим воїном повідомлять згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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