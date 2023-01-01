Захищаючи незалежність України, загинув Герой з Волині Микола Лівак

Микола Лівак.



Про це



"Небесне військо поповнилось ще одним Героєм. Поблизу Куп'янська загинув Лівак Микола Леонтійович, житель села Маньків. Приносимо щирі співчуття сім’ї, рідним та побратимам", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про дату та час прощання із загиблим воїном повідомлять згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У бою з російськими окупантами загинув захисник з ВолиніПро це повідомили у Затурцівській громаді."Небесне військо поповнилось ще одним Героєм. Поблизу Куп'янська загинув Лівак Микола Леонтійович, житель села Маньків. Приносимо щирі співчуття сім’ї, рідним та побратимам", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про дату та час прощання із загиблим воїном повідомлять згодом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію