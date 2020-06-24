Світязь піднявся до рекордного за останні роки рівня. ФОТО

Світязь піднявся до рекордного за останні роки рівня. ФОТО
21 березня рівень води у Світязі становить 166 сантиметрів над умовним нулем. Торік у цю пору він був на позначці 147 сантиметрів.

Це явище заступник начальника регіонального офісу водних ресурсів в області Ростислав Кравчук пояснює тим, що за зимові місяці на Волині випало більше двох норм опадів.

І хоча площа водозбору Світязя невелика, завдяки рясним дощам і снігопадам значно поповнилися запаси підземних вод, які в основному живлять Світязь та інші Шацькі озера.

Більше того, на думку деяких фахівців-гідрологів, навіть відбувається перетік підземних вод басейну Прип’яті у басейн Західного Бугу, які і живлять Світязь.
Світязь піднявся до рекордного за останні роки рівня. ФОТО

Підтриманню високого рівня води сприяє також шлюз-регулятор, капітально відремонтований в 2019 році на каналі, що з’єднує Світязь з озером Луки-Перемут. Раніше навіть у засушливий період значна кількість води витікала із Світязя саме цим каналом.

Отже, у весняно-літній сезон Світязь вступає повноводним і це тішить, як природолюбів, так і тих хто віддає перевагу літньому відпочивати на ньому.

Микола ЯКИМЕНКО
Світязь піднявся до рекордного за останні роки рівня. ФОТО
Світязь піднявся до рекордного за останні роки рівня. ФОТО
Світязь піднявся до рекордного за останні роки рівня. ФОТО


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Теги: Світязь, вийшов з берегів, рівень води
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