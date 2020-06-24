Світязь піднявся до рекордного за останні роки рівня. ФОТО

21 березня рівень води у Світязі становить 166 сантиметрів над умовним нулем. Торік у цю пору він був на позначці 147 сантиметрів.Це явище заступник начальника регіонального офісу водних ресурсів в областіпояснює тим, що за зимові місяці на Волині випало більше двох норм опадів.І хоча площа водозбору Світязя невелика, завдяки рясним дощам і снігопадам значно поповнилися запаси підземних вод, які в основному живлять Світязь та інші Шацькі озера.Більше того, на думку деяких фахівців-гідрологів, навіть відбувається перетік підземних вод басейну Прип’яті у басейн Західного Бугу, які і живлять Світязь.Підтриманню високого рівня води сприяє також шлюз-регулятор, капітально відремонтований в 2019 році на каналі, що з’єднує Світязь з озером Луки-Перемут. Раніше навіть у засушливий період значна кількість води витікала із Світязя саме цим каналом.Отже, у весняно-літній сезон Світязь вступає повноводним і це тішить, як природолюбів, так і тих хто віддає перевагу літньому відпочивати на ньому.