Світязь піднявся до рекордного за останні роки рівня. ФОТО
Сьогодні, 17:48
21 березня рівень води у Світязі становить 166 сантиметрів над умовним нулем. Торік у цю пору він був на позначці 147 сантиметрів.
Це явище заступник начальника регіонального офісу водних ресурсів в області Ростислав Кравчук пояснює тим, що за зимові місяці на Волині випало більше двох норм опадів.
І хоча площа водозбору Світязя невелика, завдяки рясним дощам і снігопадам значно поповнилися запаси підземних вод, які в основному живлять Світязь та інші Шацькі озера.
Більше того, на думку деяких фахівців-гідрологів, навіть відбувається перетік підземних вод басейну Прип’яті у басейн Західного Бугу, які і живлять Світязь.
Підтриманню високого рівня води сприяє також шлюз-регулятор, капітально відремонтований в 2019 році на каналі, що з’єднує Світязь з озером Луки-Перемут. Раніше навіть у засушливий період значна кількість води витікала із Світязя саме цим каналом.
Отже, у весняно-літній сезон Світязь вступає повноводним і це тішить, як природолюбів, так і тих хто віддає перевагу літньому відпочивати на ньому.
Микола ЯКИМЕНКО
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Це явище заступник начальника регіонального офісу водних ресурсів в області Ростислав Кравчук пояснює тим, що за зимові місяці на Волині випало більше двох норм опадів.
І хоча площа водозбору Світязя невелика, завдяки рясним дощам і снігопадам значно поповнилися запаси підземних вод, які в основному живлять Світязь та інші Шацькі озера.
Більше того, на думку деяких фахівців-гідрологів, навіть відбувається перетік підземних вод басейну Прип’яті у басейн Західного Бугу, які і живлять Світязь.
Підтриманню високого рівня води сприяє також шлюз-регулятор, капітально відремонтований в 2019 році на каналі, що з’єднує Світязь з озером Луки-Перемут. Раніше навіть у засушливий період значна кількість води витікала із Світязя саме цим каналом.
Отже, у весняно-літній сезон Світязь вступає повноводним і це тішить, як природолюбів, так і тих хто віддає перевагу літньому відпочивати на ньому.
Микола ЯКИМЕНКО
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