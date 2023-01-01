У Ковелі зіткнулися Mercedes і Ford: один із водіїв був п'яним. ФОТО

У Ковелі зіткнулися Mercedes і Ford: один із водіїв був п'яним. ФОТО
Вчора, 20 березня, у Ковелі близько 17:30, на службовий планшет поліцейських прийшло повідомлення про ДТП на перехресті вулиць Грушевського та Винниченка.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Коли інспектори прибули на місце події, то встановили, що 32-річний водій Mercedes рухався другорядною дорогою по вулиці Винниченка, не надав перевагу в русі транспортному засобу марки Ford, який рухався головною дорогою по вулиці Грушевського.

Через зіткнення автомобілі зазнали механічних пошкоджень. На щастя, обійшлося без травмованих.

Проте під час спілкування з учасниками автопригоди у керманича автівки Mercedes патрульні помітили ознаки алкогольного сп’яніння та запропонували йому пройти огляд на місці події. Drager показав результат у 1,48 проміле, що перевищує допустиму норму понад 7 разів. Водій із результатом не погодився і виявив бажання пройти ще раз огляд у медичному закладі. Стан алкогольного сп’яніння було підтверджено висновком лікаря.

На правопорушника інспектори склали адміністративні матеріали за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) та за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило механічні пошкодження) КУпАП.

У Ковелі зіткнулися Mercedes і Ford: один із водіїв був п'яним. ФОТО
У Ковелі зіткнулися Mercedes і Ford: один із водіїв був п'яним. ФОТО

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Теги: Ковель, ДТП, водії
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