У Ковелі зіткнулися Mercedes і Ford: один із водіїв був п'яним. ФОТО

Вчора, 20 березня, у Ковелі близько 17:30, на службовий планшет поліцейських прийшло повідомлення про ДТП на перехресті вулиць Грушевського та Винниченка.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Коли інспектори прибули на місце події, то встановили, що 32-річний водій Mercedes рухався другорядною дорогою по вулиці Винниченка, не надав перевагу в русі транспортному засобу марки Ford, який рухався головною дорогою по вулиці Грушевського.Через зіткнення автомобілі зазнали механічних пошкоджень. На щастя, обійшлося без травмованих.Проте під час спілкування з учасниками автопригоди у керманича автівки Mercedes патрульні помітили ознаки алкогольного сп’яніння та запропонували йому пройти огляд на місці події. Drager показав результат у 1,48 проміле, що перевищує допустиму норму понад 7 разів. Водій із результатом не погодився і виявив бажання пройти ще раз огляд у медичному закладі. Стан алкогольного сп’яніння було підтверджено висновком лікаря.На правопорушника інспектори склали адміністративні матеріали за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) та за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило механічні пошкодження) КУпАП.