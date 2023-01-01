Навчання українських пілотів на західних винищувачах може зайняти пів року, – генерал





Про це повідомляє Сергія Голубцова.



"Нещодавно два українські льотчики проходили тестування в Сполучених Штатах, щоб наші союзники могли розуміти, як швидко українські пілоти зможуть опанувати сучасні бойові літаки, зокрема й F-16. І маємо гарні новини - термін перенавчання наших пілотів на західні винищувачі може становити менше шести місяців", - сказав він.



Бригадний генерал додав, що Україна потребує багатоцільових сучасних літаків, які здатні виконувати більший спектр завдань, аніж стара радянська техніка. Проте ще не визначено, який тип літака може отримати Україна.



"Наразі ми не говоримо про конкретний тип, а орієнтуємося на технічні характеристики. Розглядаємо літаки, які можуть використовувати такі ж боєприпаси і мають такі ж характеристики як, скажімо, у F-16", - заявив Голубцов.



За його словами, Україна має можливості для зберігання авіації. Зокрема, Збройні сили вже отримали західні системи протиповітряної оборони, зокрема і для захисту аеродромної інфраструктури.



Нагадаємо, раніше у Повітряних силах пояснили, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські пілоти можуть опанувати західні винищувачі менше, ніж за пів року. При цьому українські війська потребують сучасної авіації з характеристиками як у F-16.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника авіації Командування Повітряних Сил ЗСУ бригадного генерала"Нещодавно два українські льотчики проходили тестування в Сполучених Штатах, щоб наші союзники могли розуміти, як швидко українські пілоти зможуть опанувати сучасні бойові літаки, зокрема й F-16. І маємо гарні новини - термін перенавчання наших пілотів на західні винищувачі може становити менше шести місяців", - сказав він.Бригадний генерал додав, що Україна потребує багатоцільових сучасних літаків, які здатні виконувати більший спектр завдань, аніж стара радянська техніка. Проте ще не визначено, який тип літака може отримати Україна."Наразі ми не говоримо про конкретний тип, а орієнтуємося на технічні характеристики. Розглядаємо літаки, які можуть використовувати такі ж боєприпаси і мають такі ж характеристики як, скажімо, у F-16", - заявив Голубцов.За його словами, Україна має можливості для зберігання авіації. Зокрема, Збройні сили вже отримали західні системи протиповітряної оборони, зокрема і для захисту аеродромної інфраструктури.Нагадаємо, раніше у Повітряних силах пояснили, що винищувачі F-16 можуть стати складовою української системи ППО і виконувати функції не лише на фронті, але й захистити від ракетних ударів по критичній інфраструктурі.

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