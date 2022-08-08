На Волині правоохоронці знайшли трирічну дитину, яка без нагляду блукала містом

20 березня у Володимирський районний відділ поліції ГУНП у Волинській області надійшло повідомлення від небайдужого громадянина про те, що у місті Нововолинськ на вулиці поблизу одного із магазинів перебуває без жодного нагляду і догляду малолітня дитина упродовж пів години часу.Про це написала у Фейсбук начальниця сектору ювенальної превенції головного управління Нацполіції ВолиніЮвенальні поліцейські Володимирського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області встановили персональні дані трирічної дитини, яка опинилася у складних життєвих обставинах, перебуває під соціальним супроводом центру соціальних служб.З метою захисту, відновлення порушених прав, законних інтересів малолітньої особи дівчинку помістили у медичний заклад.Батьків дитини поліцейські притягнули до адміністративної відповідальності.