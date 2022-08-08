На Волині правоохоронці знайшли трирічну дитину, яка без нагляду блукала містом
Сьогодні, 18:12
20 березня у Володимирський районний відділ поліції ГУНП у Волинській області надійшло повідомлення від небайдужого громадянина про те, що у місті Нововолинськ на вулиці поблизу одного із магазинів перебуває без жодного нагляду і догляду малолітня дитина упродовж пів години часу.
Про це написала у Фейсбук начальниця сектору ювенальної превенції головного управління Нацполіції Волині Інна Остапович.
Ювенальні поліцейські Володимирського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області встановили персональні дані трирічної дитини, яка опинилася у складних життєвих обставинах, перебуває під соціальним супроводом центру соціальних служб.
З метою захисту, відновлення порушених прав, законних інтересів малолітньої особи дівчинку помістили у медичний заклад.
Батьків дитини поліцейські притягнули до адміністративної відповідальності.
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Про це написала у Фейсбук начальниця сектору ювенальної превенції головного управління Нацполіції Волині Інна Остапович.
Ювенальні поліцейські Володимирського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області встановили персональні дані трирічної дитини, яка опинилася у складних життєвих обставинах, перебуває під соціальним супроводом центру соціальних служб.
З метою захисту, відновлення порушених прав, законних інтересів малолітньої особи дівчинку помістили у медичний заклад.
Батьків дитини поліцейські притягнули до адміністративної відповідальності.
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