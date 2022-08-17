У ЗСУ повідомили про наслідки вибухів на півночі Криму





Про це повідомила в ефірі Наталія Гуменюк.



«Наразі використання неможливе, і та метушня, яка навколо цього місця влучання відбувається, говорить про те, що немає ще навіть адекватного рішення, що з цим «щастям» їм робити. Але ми розуміємо, що вони будуть намагатися якнайшвидше відновити те, що пошкоджено, тому що безпосередньо залізничне сполучення – це спосіб доставки важкого озброєння і особового складу. Зусилля підтягувати їм буде потрібно. Але ми продовжуємо роботу, зокрема, з вогневого контролю для того, щоб ці зусилля були марними», – сказала Гуменюк.



Вона наголосила, що ця атака є «одним з елементів плану, який передує активним діям».







«Ворог у Криму був вражений тим, що ми все ж таки туди рушимо і будемо продовжувати цей свій рух, ми не зупинимося і маємо намір зупинитися тільки на кордонах 1991 року. Поки що це офіційна версія, і це все, що ми можемо сказати про те, чим саме був уражений ворог. Наразі ми говоримо про те, що атака по вузловій станції – це один з елементів нашого плану, який передує тим самим активним діям, на які всі дуже чекають, тому що виснаження логістики ворога і в деяких напрямках навіть припинення її – це запорука вдалих дій на потім», – сказала речниця.



На запитання про те, як сприйняла цей сигнал влада Росії і підконтрольні їй чиновники в Криму, Гуменюк зауважила, що панічні настрої «там вже панують».



«Звісно, викликати панічні настрої вже запізно, вони вже там панують, і це підтверджено не один раз тим напрямком, який є на виїзд із Криму і навантаженням на всі автодорожні шляхи і залізничні, ті, що в них ще функціонують. Це не просто сигнал, що пора діяти, а це безпосередньо наша робота, яка однозначно позначає наміри Сил оборони і напрямок руху Сил оборони», – заявила вона.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вибухи у місті Джанкой на півночі окупованого Криму, які, за даними української розвідки, знищили російські крилаті ракети «Калібр НК» під час їхнього транспортування залізницею, привели до пошкодження вузлової станції.Про це повідомила в ефірі Радіо Свобода керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня«Наразі використання неможливе, і та метушня, яка навколо цього місця влучання відбувається, говорить про те, що немає ще навіть адекватного рішення, що з цим «щастям» їм робити. Але ми розуміємо, що вони будуть намагатися якнайшвидше відновити те, що пошкоджено, тому що безпосередньо залізничне сполучення – це спосіб доставки важкого озброєння і особового складу. Зусилля підтягувати їм буде потрібно. Але ми продовжуємо роботу, зокрема, з вогневого контролю для того, щоб ці зусилля були марними», – сказала Гуменюк.Вона наголосила, що ця атака є «одним з елементів плану, який передує активним діям».«Ворог у Криму був вражений тим, що ми все ж таки туди рушимо і будемо продовжувати цей свій рух, ми не зупинимося і маємо намір зупинитися тільки на кордонах 1991 року. Поки що це офіційна версія, і це все, що ми можемо сказати про те, чим саме був уражений ворог. Наразі ми говоримо про те, що атака по вузловій станції – це один з елементів нашого плану, який передує тим самим активним діям, на які всі дуже чекають, тому що виснаження логістики ворога і в деяких напрямках навіть припинення її – це запорука вдалих дій на потім», – сказала речниця.На запитання про те, як сприйняла цей сигнал влада Росії і підконтрольні їй чиновники в Криму, Гуменюк зауважила, що панічні настрої «там вже панують».«Звісно, викликати панічні настрої вже запізно, вони вже там панують, і це підтверджено не один раз тим напрямком, який є на виїзд із Криму і навантаженням на всі автодорожні шляхи і залізничні, ті, що в них ще функціонують. Це не просто сигнал, що пора діяти, а це безпосередньо наша робота, яка однозначно позначає наміри Сил оборони і напрямок руху Сил оборони», – заявила вона.

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