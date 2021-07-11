Команда з Володимира стала чемпіоном України з футзалу серед жінок

Команда з Володимира стала чемпіоном України з футзалу серед жінок
ЖФК «Ладомир» із Володимира розгромно переміг «Лідер» і достроково став чемпіоном України з футзалу серед жінок. Це перша перемога в історії клубу у Вищій лізі. До того ж «Ладомир» став першою командою з Волині, якій підкорилося подібне досягнення.

Про це пише ІА Волинські новини.

Раніше було відомо, що у фінальний етап жіночого чемпіонату України з футзалу вийшли дві команди з Волині. Перед грою сьомого туру колектив із Володимира ні разу не програвав. «Ладомир» мав комфортний восьмиочковий відрив від найближчого переслідувача київського «Будстара» в турнірній таблиці.

Для оформлення чемпіонського титулу володимирським дівчатам потрібно було не програти в перенесеному виїзному матчі з «Лідером». У підсумку волинські спортсменки розгромно здолали суперниць – 3:11.

До кінця змагань залишається зіграти ще один тур, однак це ніяк не вплине на позицію команди з Володимира в таблиці.

Відзначимо, що «Ладомир» виступає в чемпіонаті України з футболу серед жінок, однак регулярно бере участь у футзальних змаганнях.

Лідер і капітан команди Вікторія Гірин розповіла, що дівчата надзвичайно задоволені результатом.

«Раді, що увійшли в історію. Попри те, що команда очікувала високих досягнень у сезоні, емоції переповнюють. Велика подяка тренеру Олегу Бортніку та керівництву клубу за віру в нас, а всім партнеркам по команді – за самовіддачу. На досягнутому не зупиняємося і рухаємося вперед», – поділилася враженнями спортсменка.

Головний тренер володимирчанок Олег Бортнік подякував Збройним Силам України за можливість грати у футзал. Він наголосив, що команда хотіла б вписати ім’я в історію не під час війни. Тренер додав: попри те, що «Ладомир» є футбольним клубом, йому завжди цікаво грати у футзальних змаганнях.

«Рівень чемпіонату з футзалу помітно знизився. На жаль, чимало команд припинили існування. Внаслідок цього багато талановитих футболісток і фузалісток покинули Україну. Але ми віримо в ЗСУ та виховуємо нових молодих зірок», – підсумував Олег Бортнік.

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Теги: Футзал, спорт, «Ладомир», Волинь
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