Росія вдарила ракетами по Одесі: влучили в будинок на території монастиря УПЦ МП, є поранені
Сьогодні, 01:00
росія здійснила ракетний удар по Одещині. Ворожі винищувачі Су-35 здійснили пуск ракет з моря.
Внаслідок атаки пошкоджений цивільний будинок, є поранені.
Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що у небі над Одещиною збито дві авіаційні ракети Х-59, випущені по регіону російськими винищувачами.
Глава Офісу президента Андрій Єрмак в Telegram оприлюднив відео наслідків ракетного удару по Одесі ввечері 21 березня.
"Був пошкоджений триповерховий будинок на території монастиря, відомо про трьох поранених", - написав Єрмак.
За його словами, ворог атакував 4 ракетами місто, а не область.
Як повідомляють місцеві ЗМІ, йдеться про монатиср УПЦ МП.
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Внаслідок атаки пошкоджений цивільний будинок, є поранені.
Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що у небі над Одещиною збито дві авіаційні ракети Х-59, випущені по регіону російськими винищувачами.
Глава Офісу президента Андрій Єрмак в Telegram оприлюднив відео наслідків ракетного удару по Одесі ввечері 21 березня.
"Був пошкоджений триповерховий будинок на території монастиря, відомо про трьох поранених", - написав Єрмак.
За його словами, ворог атакував 4 ракетами місто, а не область.
Як повідомляють місцеві ЗМІ, йдеться про монатиср УПЦ МП.
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