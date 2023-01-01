Росія вдарила ракетами по Одесі: влучили в будинок на території монастиря УПЦ МП, є поранені





Внаслідок атаки пошкоджений цивільний будинок, є поранені.



Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що у небі над Одещиною збито дві авіаційні ракети Х-59, випущені по регіону російськими винищувачами.



Глава Офісу президента Андрій Єрмак в Telegram оприлюднив відео наслідків ракетного удару по Одесі ввечері 21 березня.



"Був пошкоджений триповерховий будинок на території монастиря, відомо про трьох поранених", - написав Єрмак.



За його словами, ворог атакував 4 ракетами місто, а не область.



Як повідомляють місцеві ЗМІ, йдеться про монатиср УПЦ МП.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! росія здійснила ракетний удар по Одещині. Ворожі винищувачі Су-35 здійснили пуск ракет з моря.Внаслідок атаки пошкоджений цивільний будинок, є поранені.Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що у небі над Одещиною збито дві авіаційні ракети Х-59, випущені по регіону російськими винищувачами.Глава Офісу президентав Telegram оприлюднив відео наслідків ракетного удару по Одесі ввечері 21 березня."Був пошкоджений триповерховий будинок на території монастиря, відомо про трьох поранених", - написав Єрмак.За його словами, ворог атакував 4 ракетами місто, а не область.Як повідомляють місцеві ЗМІ, йдеться про монатиср УПЦ МП.

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