Росія вдарила ракетами по Одесі: влучили в будинок на території монастиря УПЦ МП, є поранені

Росія вдарила ракетами по Одесі: влучили в будинок на території монастиря УПЦ МП, є поранені
росія здійснила ракетний удар по Одещині. Ворожі винищувачі Су-35 здійснили пуск ракет з моря.

Внаслідок атаки пошкоджений цивільний будинок, є поранені.

Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що у небі над Одещиною збито дві авіаційні ракети Х-59, випущені по регіону російськими винищувачами.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак в Telegram оприлюднив відео наслідків ракетного удару по Одесі ввечері 21 березня.

"Був пошкоджений триповерховий будинок на території монастиря, відомо про трьох поранених", - написав Єрмак.

За його словами, ворог атакував 4 ракетами місто, а не область.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, йдеться про монатиср УПЦ МП.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Одещина, ракетний удар, Андрій Єрмак
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росія вдарила ракетами по Одесі: влучили в будинок на території монастиря УПЦ МП, є поранені
Сьогодні, 01:00
22 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 21 березня
21 березень, 23:20
У ЗСУ повідомили про наслідки вибухів на півночі Криму
21 березень, 22:30
Під час мінометрого обстрілу Бахмута загинув воїн з Волині
21 березень, 22:00
Схожі новини
На Рівненщині вшанували пам'ять 21 нацгвардійця, які загинули рік тому від ракетного удару На Рівненщині вшанували пам'ять 21 нацгвардійця, які загинули рік тому від ракетного удару
14 березень, 14:40
СБУ викрила шахраїв, які видурювали гроші у родичів загиблих воїнів. ФОТО СБУ викрила шахраїв, які видурювали гроші у родичів загиблих воїнів. ФОТО
10 березень, 20:22
Росія вдарила по цивільній та критичній інфраструктурі Полтавщини Росія вдарила по цивільній та критичній інфраструктурі Полтавщини
01 березень, 21:29
Ракетний удару по Хмельницькому: пошкоджені багатоповерхівки, двоє поранених. ОНОВЛЕНО Ракетний удару по Хмельницькому: пошкоджені багатоповерхівки, двоє поранених. ОНОВЛЕНО
18 лютий, 11:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Росія вдарила ракетами по Одесі: влучили в будинок на території монастиря УПЦ МП, є поранені
Сьогодні, 01:00
 0
22 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Добрі новини від ВолиньPost за 21 березня
21 березень, 23:20
 0
У ЗСУ повідомили про наслідки вибухів на півночі Криму
21 березень, 22:30
 0
Під час мінометрого обстрілу Бахмута загинув воїн з Волині
21 березень, 22:00
 0
Медіа
відео
1/8