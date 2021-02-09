(Пре)діабет: що це та як розпізнати загрозливий стан





Чи можна запобігти розвитку цього підступного захворювання у себе в майбутньому? Однозначно, так,



Що таке предіабет?



Предіабет — це стан, коли людина має підвищений рівень цукру в крові, але нижчий за рекомендований поріг для діагностики цукрового діабету (ЦД).



Термін «предіабет» не є повноцінним діагнозом і використовується замість медичних термінів «порушення глікемії натщесерце» та «порушення толерантності до вуглеводів».



Норма цукру в крові з вени становить до 6,0 ммоль/л включно.



Якщо цей показник коливається від 6,1 до 7 ммоль/л — лікар/ка можуть діагностувати порушення глікемії натщесерце.



У випадку, якщо показник знаходиться в межах від 7,8 до 11,1 ммоль/л при вимірюванні цукру після їжі або проведенні глюкозотолерантного тесту — це свідчить про порушення толерантності до вуглеводів.



Згідно з актуальними рекомендаціями Американської діабетичної асоціації (визнані на міжнародному рівні) предіабет діагностується вже коли цукор натщесерце становить від 5,6 ммоль/л. Проте важливо пам’ятати — хвороба або стан не діагностуються лише за одним показником.



Чому виникає предіабет?



НА РІВЕНЬ ЦУКРУ В КРОВІ ВПЛИВАЮТЬ ТАКІ ФАКТОРИ:



— спосіб життя, зокрема незбалансоване харчування, низька фізична активність, дефіцит сну;

— спадковість (наявність діабету в близьких родичів);

— супутні захворювання (ендокринні, серцево-судинні та інші);

— приймання деяких медикаментів;

— стрес.



ОЗНАКИ, НА ЯКІ СЛІД ЗВЕРНУТИ УВАГУ:



— відчуваєте голод і спрагу більше ніж зазвичай;

— частіше ходите в туалет;

— маєте надмірну вагу та ожиріння;

— відчуваєте, що стали менш продуктивними;

— рани загоюються повільніше.



Досить часто симптоми предіабету є не досить вираженими. І підвищений рівень цукру в крові є випадковою знахідкою при щорічному чекапі або ж при обстеженні супутнього захворювання. Саме тому планові обстеження — правильний і необхідний крок, щоб не проґавити захворювання.



Перший та найдієвіший крок до одужання, як і у випадку з діабетом — це зміна способу життя:



— збалансоване харчування

— щоденна фізична активність

— здоровий сон не менше, ніж 7 годин на добу

— відмова від куріння та вживання алкоголю.



Найчастіше корекції способу життя вистачає, проте іноді лікар/ка може призначити додаткові препарати, з огляду на аналізи. Щоб визначити, чи маєте ви предіабетичний стан, рекомендуємо пройти тестування за Фінською шкалою оцінки ризику діабету 2 типу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Цукровий діабет — це одна з наймасштабніших проблем охорони здоров’я на зараз. За даними Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я (ВООЗ), кількість хворих на недугу зросла вдвічі за останні 40 років.Чи можна запобігти розвитку цього підступного захворювання у себе в майбутньому? Однозначно, так, запевняють у Міністерстві охорони здоров'я України. Якщо вчасно звернути увагу на певні симптоми, зміни в аналізах і покращити спосіб життя. Спершу необхідно познайомитись із таким станом як предіабет.Предіабет — це стан, коли людина має підвищений рівень цукру в крові, але нижчий за рекомендований поріг для діагностики цукрового діабету (ЦД).Термін «предіабет» не є повноцінним діагнозом і використовується замість медичних термінів «порушення глікемії натщесерце» та «порушення толерантності до вуглеводів».Норма цукру в крові з вени становить до 6,0 ммоль/л включно.Якщо цей показник коливається від 6,1 до 7 ммоль/л — лікар/ка можуть діагностувати порушення глікемії натщесерце.У випадку, якщо показник знаходиться в межах від 7,8 до 11,1 ммоль/л при вимірюванні цукру після їжі або проведенні глюкозотолерантного тесту — це свідчить про порушення толерантності до вуглеводів.Згідно з актуальними рекомендаціями Американської діабетичної асоціації (визнані на міжнародному рівні) предіабет діагностується вже коли цукор натщесерце становить від 5,6 ммоль/л. Проте важливо пам’ятати — хвороба або стан не діагностуються лише за одним показником.НА РІВЕНЬ ЦУКРУ В КРОВІ ВПЛИВАЮТЬ ТАКІ ФАКТОРИ:— спосіб життя, зокрема незбалансоване харчування, низька фізична активність, дефіцит сну;— спадковість (наявність діабету в близьких родичів);— супутні захворювання (ендокринні, серцево-судинні та інші);— приймання деяких медикаментів;— стрес.ОЗНАКИ, НА ЯКІ СЛІД ЗВЕРНУТИ УВАГУ:— відчуваєте голод і спрагу більше ніж зазвичай;— частіше ходите в туалет;— маєте надмірну вагу та ожиріння;— відчуваєте, що стали менш продуктивними;— рани загоюються повільніше.Досить часто симптоми предіабету є не досить вираженими. І підвищений рівень цукру в крові є випадковою знахідкою при щорічному чекапі або ж при обстеженні супутнього захворювання. Саме тому планові обстеження — правильний і необхідний крок, щоб не проґавити захворювання.Перший та найдієвіший крок до одужання, як і у випадку з діабетом — це зміна способу життя:— збалансоване харчування— щоденна фізична активність— здоровий сон не менше, ніж 7 годин на добу— відмова від куріння та вживання алкоголю.Найчастіше корекції способу життя вистачає, проте іноді лікар/ка може призначити додаткові препарати, з огляду на аналізи. Щоб визначити, чи маєте ви предіабетичний стан, рекомендуємо пройти тестування за Фінською шкалою оцінки ризику діабету 2 типу.

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