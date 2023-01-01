У Пентагоні пояснили, чому передають Україні старіші моделі танків Abrams, ніж обіцяли





Про це повідомив бригадний генерал Патрік Райдер під час пресбрифінгу в Пентагоні, передає



Нагадаємо, у січні США оголосили, що нададуть Україні 31 танк M1A2 Abrams — це сучасніша версія цього танка. Але на його виготовлення та відправлення міг піти рік.



«Відколи ми зробили це оголошення, ми займалися пошуком варіантів, щоб доставити озброєння так швидко, наскільки це можливо. Після подальшого вивчення та аналізу того, як зробити це найкраще, Міноборони у близькій координації з Україною вирішило надати версію M1A1 танків Abrams, що дозволить нам значно пришвидшити час доставлення та передати це важливе озброєння Україні до осені цього року», — сказав Райдер.



Він пояснив, що Україні надають дуже схожі можливості M1A2, які містять передові системи озброєння зі 120-мм гарматою та кулеметом 50 калібру.



Зазначимо, американські танки M1 Abrams залежно від модифікації оснащені гарматою 105 мм або 120 мм, а також трьома кулеметами. Загалом від початку 1980-х виготовили близько 9 тисяч одиниць цієї техніки. Більшість із них перебували чи перебувають на озброєнні США.



Райдер наголосив: йдеться про те, що передати українським військовим необхідне озброєння краще «раніше, ніж пізніше».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Міністерстві оборони США підтвердили, що передають Україні старіший варіант свого основного бойового танка Abrams. Це дозволить швидше відправити українським військовим необхідну техніку.Про це повідомив бригадний генералпід час пресбрифінгу в Пентагоні, передає Громадське Нагадаємо, у січні США оголосили, що нададуть Україні 31 танк M1A2 Abrams — це сучасніша версія цього танка. Але на його виготовлення та відправлення міг піти рік.«Відколи ми зробили це оголошення, ми займалися пошуком варіантів, щоб доставити озброєння так швидко, наскільки це можливо. Після подальшого вивчення та аналізу того, як зробити це найкраще, Міноборони у близькій координації з Україною вирішило надати версію M1A1 танків Abrams, що дозволить нам значно пришвидшити час доставлення та передати це важливе озброєння Україні до осені цього року», — сказав Райдер.Він пояснив, що Україні надають дуже схожі можливості M1A2, які містять передові системи озброєння зі 120-мм гарматою та кулеметом 50 калібру.Зазначимо, американські танки M1 Abrams залежно від модифікації оснащені гарматою 105 мм або 120 мм, а також трьома кулеметами. Загалом від початку 1980-х виготовили близько 9 тисяч одиниць цієї техніки. Більшість із них перебували чи перебувають на озброєнні США.Райдер наголосив: йдеться про те, що передати українським військовим необхідне озброєння краще «раніше, ніж пізніше».

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