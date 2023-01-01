Окупаційна влада Росії розпочала евакуацію з тимчасово захопленого Криму, – розвідка

Окупаційна влада Росії розпочала евакуацію з тимчасово захопленого Криму, – розвідка
Окупаційна влада Росії розпочала евакуацію з тимчасово захопленого Криму.

Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив в ефірі телеканалу "Freeдом".

За словами представника воєнної розвідки України, напередодні місцеві жителі почули на FM-станціях попередження про те, що їм необхідно готуватися до виїзду. Андрій Юсов вважає, що попередження стосується тих кримчан, які співпрацювали з окупаційною владою.

"Для того, щоб там був мир і порядок, півострів необхідно деокупувати і повернути туди законну українську владу. Власне, повернути Крим у рідну українську гавань, що обов'язково й відбудеться найближчим часом. Тому всім тим, хто працює на Росію, справді найближчим часом краще покинути територію українського Криму", – заявив Андрій Юсов.

Представник ГУР МО України також повідомив, що російське командування на півострові та окупаційна адміністрація дуже активно продають нерухомість і вивозять свої сім'ї з Криму.

"Але іншим, рядовому складу, кажуть: не переймайтеся, усе спокійно, усе під контролем... Але це вже як мем про те, що "спецоперація" йде за планом... Пов'язані з росіянами сім'ї вивозять, і дуже активно. І це привід задуматися всім іншим, хто пов'язав свою долю зі злочинним путінським рашистським режимом. Крим краще покидати, доки така можливість є", – підсумував Андрій Юсов.

Нагадаємо, що раніше ми повідомляли про те, що у Джанкої знищили російські крилаті ракети Калібр.

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Теги: Росія, Україна, війна, Крим
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