Окупаційна влада Росії розпочала евакуацію з тимчасово захопленого Криму, – розвідка





Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов



За словами представника воєнної розвідки України, напередодні місцеві жителі почули на FM-станціях попередження про те, що їм необхідно готуватися до виїзду. Андрій Юсов вважає, що попередження стосується тих кримчан, які співпрацювали з окупаційною владою.



"Для того, щоб там був мир і порядок, півострів необхідно деокупувати і повернути туди законну українську владу. Власне, повернути Крим у рідну українську гавань, що обов'язково й відбудеться найближчим часом. Тому всім тим, хто працює на Росію, справді найближчим часом краще покинути територію українського Криму", – заявив Андрій Юсов.



Представник ГУР МО України також повідомив, що російське командування на півострові та окупаційна адміністрація дуже активно продають нерухомість і вивозять свої сім'ї з Криму.



"Але іншим, рядовому складу, кажуть: не переймайтеся, усе спокійно, усе під контролем... Але це вже як мем про те, що "спецоперація" йде за планом... Пов'язані з росіянами сім'ї вивозять, і дуже активно. І це привід задуматися всім іншим, хто пов'язав свою долю зі злочинним путінським рашистським режимом. Крим краще покидати, доки така можливість є", – підсумував Андрій Юсов.



Нагадаємо, що раніше ми повідомляли про те, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Окупаційна влада Росії розпочала евакуацію з тимчасово захопленого Криму.Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України заявив в ефірі телеканалу "Freeдом".За словами представника воєнної розвідки України, напередодні місцеві жителі почули на FM-станціях попередження про те, що їм необхідно готуватися до виїзду. Андрій Юсов вважає, що попередження стосується тих кримчан, які співпрацювали з окупаційною владою."Для того, щоб там був мир і порядок, півострів необхідно деокупувати і повернути туди законну українську владу. Власне, повернути Крим у рідну українську гавань, що обов'язково й відбудеться найближчим часом. Тому всім тим, хто працює на Росію, справді найближчим часом краще покинути територію українського Криму", – заявив Андрій Юсов.Представник ГУР МО України також повідомив, що російське командування на півострові та окупаційна адміністрація дуже активно продають нерухомість і вивозять свої сім'ї з Криму."Але іншим, рядовому складу, кажуть: не переймайтеся, усе спокійно, усе під контролем... Але це вже як мем про те, що "спецоперація" йде за планом... Пов'язані з росіянами сім'ї вивозять, і дуже активно. І це привід задуматися всім іншим, хто пов'язав свою долю зі злочинним путінським рашистським режимом. Крим краще покидати, доки така можливість є", – підсумував Андрій Юсов.Нагадаємо, що раніше ми повідомляли про те, що у Джанкої знищили російські крилаті ракети Калібр

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