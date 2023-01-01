На Волині попрощались із Героєм Валентином Наумчиком

На Волині попрощались із Героєм Валентином Наумчиком
Сьогодні, 24 березня, Ківерцівська громада попрощалась із загиблим військовослужбовцем Валентином Наумчуком, який з перших днів повномасштабного вторгнення російських окупантів захищав нашу державу.

Про це повідомляють у Ківерцівській міській раді.

Нагадаємо, помер Валентин Наумчук 19 березня 2023 року внаслідок інтоксикації в Харківському військовому шпиталі.

Поховали воїна на рідній землі у селі Журавичі. Попрощатись прийшли рідні, односельці та представники влади.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
На Волині попрощались із Героєм Валентином Наумчиком
На Волині попрощались із Героєм Валентином Наумчиком

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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