На Волині горіла котельня. ФОТО

На Волині горіла котельня. ФОТО
24 березня у місті Нововолинську на вулиці Шахтарській виникла пожежа у приміщенні котельні місцевого підприємства.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області.

Повідомлення до служби 101 надійшло о 09:18, пожежу ліквідували об 11:07. Потерпілих немає.

Вогнем пошкоджена покрівля будівлі, також частина її дерев'яних конструкцій знищена (на площі близько 200 м кв), пошкоджено твердопаливний котел.

Причину встановлюють фахівці, що увійшли до спеціальної комісії.
На Волині горіла котельня. ФОТО
На Волині горіла котельня. ФОТО
На Волині горіла котельня. ФОТО
На Волині горіла котельня. ФОТО
На Волині горіла котельня. ФОТО
На Волині горіла котельня. ФОТО
На Волині горіла котельня. ФОТО
На Волині горіла котельня. ФОТО

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Теги: Нововолинськ, пожежа, котельня
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