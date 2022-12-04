На Волині горіла котельня. ФОТО
Сьогодні, 14:12
24 березня у місті Нововолинську на вулиці Шахтарській виникла пожежа у приміщенні котельні місцевого підприємства.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області.
Повідомлення до служби 101 надійшло о 09:18, пожежу ліквідували об 11:07. Потерпілих немає.
Вогнем пошкоджена покрівля будівлі, також частина її дерев'яних конструкцій знищена (на площі близько 200 м кв), пошкоджено твердопаливний котел.
Причину встановлюють фахівці, що увійшли до спеціальної комісії.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області.
Повідомлення до служби 101 надійшло о 09:18, пожежу ліквідували об 11:07. Потерпілих немає.
Вогнем пошкоджена покрівля будівлі, також частина її дерев'яних конструкцій знищена (на площі близько 200 м кв), пошкоджено твердопаливний котел.
Причину встановлюють фахівці, що увійшли до спеціальної комісії.
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